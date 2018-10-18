韓國瑜網路聲量突暴漲 高嘉瑜質疑：有中國網軍的操作

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照）

2018-10-18 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選戰白熱化，國民黨參選人韓國瑜近來網路上的聲勢攀升，民進黨台北市議員高嘉瑜則認為，韓國瑜先前曾沉寂一段時間，但網路聲量卻突然暴增，讓人好奇這些流量的來源從何而來，她也懷疑有中國的網軍在PTT帶風向，想要影響台灣的選舉。

自稱曾在大學時當過PTT站長的高嘉瑜17日在《年代向錢看》節目中表示，對於有人質疑PTT可能被政府的手伸入，她則表示，以當時當站長來說其實限制很多很嚴格，「包含學校、包括政府，都是完全獨立的站長也是合議制的。」

高嘉瑜還秀出PTT創站站長杜奕瑾的臉書，指出杜奕瑾認為PTT八卦版上的某些發文輿論，有可能就是外界所知的五毛黨或是中國網軍在操作。主持人陳凝觀則表示，先前總統蔡英文曾說，有來自中國、統媒的網軍企圖干擾、影響台灣的選舉，「若PTT裡有某些海外帳號，可能真有一股力量在干擾」。

針對近期韓國瑜網路聲量突然大增，高嘉瑜則認為，韓當時參選高雄市長一度銷聲匿跡，但後來在網路的聲量卻一夕之間爆增，到底這些網路流量從何而來真的讓人啟人疑竇。她也指出，韓國瑜也沒有什麼最新力作，但在PTT上卻突然冒出很多挺韓、捧韓的聲音，甚至網路聲量還能超越台北市長柯文哲，這真的讓人很難理解。