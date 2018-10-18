內政部修「地籍清理條例」促進無主土地利用

2018-10-18 16:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為保障民眾權益、促進土地利用，內政部於今（18）日部務會報通過「地籍清理條例」部分條文修正草案，未來長久以來權屬不明的土地，未來標售次數將從現行2次改為最多5次，標售不成最後才收歸國有，修正草案尚待立法院三讀通過。

內政部指出，本次修正重點在於因應實務執行需要，增加代為標售土地的標售次數、標售不成登記為國有後仍可申請發還土地，以及放寬神明會、寺廟或宗教性質法人所有土地的申報清理等規定。

內政部表示，為解決光復後土地總登記所遺留的一些地籍問題，自2008年開始推動地籍清理工作。

依「地籍清理條例」規定，存有地籍問題的土地將由直轄市、縣（市）政府進行清查後公告，並受理權利人申請重新登記。

其中神明會、日治時期會社或組合、姓名名稱或住址記載不全不符，及權利主體不明等4類權屬不明的土地，如超過1年公告期限仍無人申請登記時，將由直轄市、縣（市）政府辦理標售，經2次標售不成，將囑託登記為國有，權利人可按其標售底價領取價金。

因現行規定辦理標售的次數最多為2次，且第2次標售底價的減價幅度不得超過10%，以致於目前有部分特殊情形土地如被占用、畸零土地等，雖經減價標售，但因底價仍高於其土地價值，致未能標出。

內政部為因應實際需要，本次修法特增加標售次數為最多5次，期使長久以來權屬不明的土地能夠順利完成標售，使其可以有效利用。

此外，現行條例規定，標售不成而囑託登記為國有的土地，權利人僅得申請按最後一次標售底價領取價金，但實務上仍有部分權利人希望能發還其先人所有土地，以維護其既有土地權利。

內政部考量，地籍清理目的主要在釐清地籍及保障權利人權益，所以在這次修法時，配合修正以發還權利人土地為原則，如該土地有不能發還情形時，例如已經被出售或處分等，才會以發給土地價金方式辦理。

內政部進一步表示，本次修法也一併檢討及鬆綁相關清理規定，例如目前神明會會員或信徒名冊經主管機關驗印後，如有發生變動，依條例應取得現會員或信徒過半數的同意始能申請更正。

但如果僅因會員或信徒繼承而發生變動，尚不影響其他現會員或信徒權益，故本次修正為無須現會員或信徒過半數同意，以資便民。

另外，針對目前仍以神衹、未登記寺廟或宗教團體名義登記的土地，如已登記的寺廟或宗教性質法人能提出同一主體的證明文件者，不論該土地是否目前仍為其使用中，均可向民政機關申報核發證明書後，辦理土地所有權更名登記。

內政部呼籲，全國尚未提出申報或申請登記的近7萬筆土地的權利人，儘速向縣市政府申辦，以維護自身權益。

內政部指出，「地籍清理條例」部分條文修正草案，將依法制作業程序報請行政院核轉立法院審議，修法通過後可更保障民眾財產權益。