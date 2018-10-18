朱立倫啃「美人腿」 大讚鮮脆好吃

新北市政府將於10月27日在三芝遊客中心舉辦「金牌三芝來茭心」活動。（記者賴筱桐攝）

2018-10-18 15:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市茭白筍即日起鮮嫩上市，新北市政府將於10月27日在三芝遊客中心舉辦「金牌三芝來茭心」活動，有親子DIY、採筍體驗、金牌廚師料理決戰、「如果兒童劇團」表演及茭白筍美食與農特產品展售會。農業局今天舉行宣傳記者會，市長朱立倫當場試吃新鮮茭白筍，大讚「好吃」。

朱立倫表示，新北市茭白筍種植面積約155公頃，產量約930公噸，產值達1億6000萬元。茭白筍1年僅收成1次，每年10月至11月為產季，今年氣候平穩，品質堪稱近年最優，茭白筍長得又白又長，且少有黑斑點，現在正是品嘗新鮮可口茭白筍的最佳時節。

朱立倫說，三芝共榮及安康社區榮獲全國金牌農村的殊榮，民眾到三芝除了品嘗茭白筍的美味，還能深入社區，體驗農村的風土民情與生態文化。

三芝區長林克文表示，10月27日推出「集章茭心送好康」活動，除免費體驗採筍樂趣，只要集滿3個戳章，即可參與手創DIY （有不凋花香氛磚、造型手機架、環保杯套等3種），數量有限，送完為止。當天還有「擲筊送茭心卡套組」活動，只要擲出「聖筊」，即可獲得限量卡套；四大金牌廚師將進行茭白筍料理競賽，運用在地食材烹調，並提供上百份料理開放民眾試吃投票。