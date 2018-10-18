王惠美承認支持者插旗 綠委痛批說法反覆、欺騙鄉親

2018-10-18 15:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕彰化日前插滿「無主捷運旗」，國民黨彰化縣長候選人王惠美先否認，後來又承認是其支持者所插，對此，民進黨多位立委今天召開記者會，痛批王惠美說話反反覆覆，「在台北出賣彰化，在彰化欺騙鄉親」。

彰化縣最近出現許多「無主捷運旗」，上面寫著「捷運到永靖」、「捷運到大村」、「捷運到田中」等標語，但無人署名。民進黨籍的彰化縣長魏明谷、國民黨籍對手王惠美第一時間都否認是自己所為。

不過，網友拍到的照片卻顯示，運送旗幟的貨車裡面載滿王惠美的競選小物，最後王惠美則承認，「無主旗」是支持者所為。

民進黨團幹事長李俊俋指出，這樣的做法已經違反《公職人員選舉罷免法》第52條規定。《選罷法》明定，政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選、罷免之宣傳品，應親自簽名。

李俊俋質疑，王惠美當了好幾年立委，難道不知道相關建設需要進行可行性評估？此外，前瞻建設其中之一就是「台中捷運綠線延伸到彰化」，王惠美在立法院反對前瞻，回到彰化又插旗要彰化捷運，是欺騙彰化鄉親。

民進黨立委施義芳也說，王惠美稱要把鐵路高架納入前瞻，但這兩三年來，交通部為了彰化市鐵路高架開會不下十次，王惠美一次都沒參加。

彰化選出的民進黨立委陳素月也表示，王惠美連插旗子都不敢承認，直到所有證據都指向她後，才改口說是支持者替她插的旗幟，這樣反覆的說法，顯示她個人誠信有問題。