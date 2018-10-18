姚文智盼輔選力道能更強 姚辦：反映基層心聲

姚文智指總統蔡英文輔選力道能更強，姚辦發稿表示，基層反映總統沒說柯文哲說謊實情。（記者周彥妤攝）

2018-10-18 16:05

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智在昨播出的專訪說，身兼黨主席的總統蔡英文站台的「力道能更強」，也認為對現任市長柯文哲批判「說得比較少」。姚文智上午受訪態度趨於保守，表示盼黨內能更團結檢驗柯文哲；姚陣營下午發稿則提到，基層反映在國安會講稿中，總統應知情柯說謊，卻沒說實情，且中央推動改革，柯頻頻唱反調，總統也沒說過什麼。

姚文智今天上午受訪被問及此事，先指主持人鄭弘儀訪談犀利，是順著鄭的問題回答，隨後提到，盼黨內能更團結力量檢驗柯文哲。有媒體追問，在廣播上認為蔡力道不夠，但面對記者提問，似乎不願再多說，是否縮口？姚說，「大家各自解讀，沒有關係」，再強調鄭訪問很犀利，感謝蔡總統持續協助。

姚文智競選辦公室下午發布新聞稿提到，姚文智會在節目提此事，其實是「反映基層心聲」，在國安會講稿事件中，總統應清楚柯文哲說謊真相，但卻沒說出實情；其次，在總統和行政團隊推動前瞻基礎建設計畫時，柯一再和中央唱反調，並批評只想亂花錢。

第三，總統推動年金改革時，柯文哲態度反覆。地方基層都希望總統能夠把在改革過程中遇到柯文哲的阻礙說出來，但總統都不說，所以才會有輔選姚文智的力道要加強，這是來自基層的心聲。