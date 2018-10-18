批新疆再教育營「駭人」 美副助卿：更容易產生恐怖份子

2018-10-18 15:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國政府在新疆設置「再教育營」，拘禁上百萬名維吾爾族和穆斯林，引發國際社會強烈批評與關注。美國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）正訪問台灣，今天接受本報訪問時表示，讓全世界公民知道中國正在發生的駭人事情（horrible things）是至關重要的，他認為這樣的政策做法只會有反效果，不僅不能遏止恐怖主義，還更容易造成恐怖份子的出現。

中國對外聲稱尊重宗教自由，卻持續壓迫新疆維吾爾族的伊斯蘭信仰，關押上百萬人的新疆「再教育營」，近期更引發國際關注。中國對此則積極辯護，新疆自治區主席雪克來提・扎克爾（شۆھرەت زاكىر‎ / Shöhret Zakir）週二稱，這些拘禁營為維吾爾族人及其他穆斯林少數民族提供了職業技能、漢語及法律方面的培訓，是「消除滋生恐怖主義、極端主義環境和土壤，預防暴力恐怖犯罪的有效舉措」。

巴斯比現正訪問台灣，今上午出席台美GCTF合辦的「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊開訓典禮，此行也將與官員會面討論台美合作事宜。巴斯比今天接受本報訪問時回應此議題說，他並不認為所有人都對新疆發生了如此駭人（horrible）的事情有所覺察，數十萬、甚至上百萬的人民關押在「再教育營」之中。巴斯比說，讓全世界的人了解中國正在發生什麼事情，是至關重要的。

美國副總統彭斯（Mike Pence）於本月4日美國對華政策演講中，曾譴責中國打壓佛教、在拘留營裡晝夜洗腦維吾爾穆斯林，更引用倖存者經歷說「北京蓄意扼殺維吾爾文化、並消滅穆斯林信仰」。甫辭去美國駐聯合國大使職務的海莉（Nikki Haley）本週一也直批，在中國，政府對宗教及少數民族的壓迫行為直接出自喬治·歐威爾的小說情節，是「當今全世界對平民的最大規模的拘禁行為」，拘禁規模更可能是二戰以來最大的。

巴斯比表示，就像副總統以及海莉大使近日所說，美國認為這樣的做法「嚴重侵害人權」。而且中國希望打擊恐怖主義，但這樣的政策做法只會對中國應對恐怖主義的努力起反作用，產生相反效果，不僅不能遏止恐怖主義，還更容易造成恐怖份子的出現。