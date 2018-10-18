楊文科訪竹縣基層 提芎林建設藍圖

國民黨新竹縣長參選人楊文科（左二）今天在芎林鄉長莊雲嬌（左一）陪同下，走訪基層拜票。（圖由楊文科陣營提供）

2018-10-18 15:41

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科今天到芎林鄉拜票時，提出未來芎林建設的藍圖；他說，結合台灣知識經濟旗艦園區、國際AI智慧園區等產業發展前瞻，與頭前溪對岸的大竹東科技園區相揮映，芎林將是未來新竹縣快速起飛的地區。

楊文科今天由現任鄉長莊雲嬌以及下屆鄉長參選人黃正彪、楊秋賢等陪同走訪基層拜票，他向鄉親提出浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道道路改善工程、高速公路富林路土地解編活用、拓寬縣道115線、加速推動芎林鄉行政區園區遷建、增設農產品集貨場、冷藏庫及新農民市場拓點、飛鳳山休憩園區及周邊景點環境改善及活化、強化五華工業區公共設施、打造國際音樂休閒廊道-設置鄧雨賢紀念館及活化鄧雨賢音樂紀念公園等芎林建設藍圖。

楊文科也說，芎林居新竹縣中心位置，有國道3號交流道、台68快速路連絡道，高鐵特定區又近在咫尺，交通相當便利，目前已完成的都市計畫19公頃區段徵收、金獅自辦農村社區土地重劃開發，地方發展可期，而且芎林鄉公所新建大樓即將動土，他保證當選縣長無縫接軌，加速推動更多公共建設。