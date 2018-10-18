辯護長者裝假牙政策 蘇貞昌：塗氟只能讓小孩防蛀牙

民進黨新北市長參選人蘇貞昌的三重蘆洲牙醫師、中醫師、中藥商後援會今天成立。（記者陳心瑜攝）

2018-10-18 15:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌的三重蘆洲牙醫師、中醫師、中藥商後援會今天成立，蘇貞昌說，自己任內讓新北增加15間醫療院所、增加病床數，更讓國小學童塗氟達到100%，現在要為掉牙的老人家裝假牙，卻遭對手奚落。蘇貞昌表示，自己離開新北13年，期間新北升格、市政卻停格，也該換人了，更說人生的劇本大概已經寫好，「註定要等我回來做。」

蘇貞昌的三重蘆洲牙醫師、中醫師、中藥商後援會成立大會今天在永福市民活動中心舉行，現身蘇貞昌擴大補助長者裝假牙廣告的牙醫師石公燦，也以三重牙醫師後援會總會長身分現身力挺。立委高志鵬、市議員李坤城、李余典、李倩萍、陳啟能和參選人林永鴻也一同爭取支持。

蘇貞昌致詞時引述副總統陳建仁的說法，表示新北市的醫療資源在六都排最後一名，全國排名甚至只贏新竹縣，自己任內爭取醫療院所、病床數，更讓國小學童塗氟防蛀牙，強調塗氟「是為了防止小朋友蛀牙」

蘇貞昌話鋒一轉，表示桃園、基隆都為老人裝假牙，自己提出政見照顧長輩健康，對手不但不做，還奚落老人家，反問「老人家如果有好牙齒，會把它打掉嗎？」

蘇貞昌掛保證表示，不用煩惱沒有錢，如果當選，「準備錢是我的責任」，不只是照顧市民的健康，也要讓新北市整個動起來。

石公燦也批評新北市政府針對長者的塗氟政策，強調「塗氟是給小孩，對長者沒有什麼作用」，長者更需要的是預防牙周病，更說自己才不敢賺這種錢，認為推行政策要有學理根據，批評侯友宜自己對8020計畫也不是很了解，「當首長的人，判斷力很重要」。