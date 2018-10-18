二仁溪大雨過後恐成「黑龍江」 南市長與議員參選人籲注重復育

2018-10-18 15:35

〔記者邱灝唐／台南報導〕二仁溪是台南和高雄的界河，過去更因工業污染而有「黑龍江」之稱。儘管經過10多年的整治清理河川，但9月的豪雨仍讓這些遺漏的廢棄物裸露在外。為此，基進黨南區、安平區議員參選人陳嘉伶與台南市長參選人陳永和今日召開記者會，呼籲市府注重二仁溪復育，並且打造平易近人的親水空間，避免惡夢重現。

二仁溪在1980年代因為沿岸的畜牧業、電鍍、廢五金處理等產業任意排入廢水及廢棄物，一度成為全國汙染最嚴重的河流之一，甚至被稱為「黑龍江」，經過10多年的整治及近20億的經費，才讓二仁溪的汙染情況好轉。不過在豪雨及海水沖刷之下，這些廢棄物於9月再度裸露在消波塊及高灘地，也讓民眾擔憂無法擺脫「黑龍江」的惡夢。

陳嘉伶及陳永和今日召開記者會，呼籲市府重視二仁溪復育的問題。陳嘉伶表示，若要妥善處理目前露出的廢棄物，經費至少需要2億，但環保局目前僅規畫近4千萬，若是預算無法一次到位，也希望市府朝分區分期清理的方向規劃，務必將二仁溪沿岸的有毒廢棄物清理乾淨。

陳永和也到場參與記者會，並指出二仁溪上游的歐欣掩埋場也是另一項隱憂，若是掩埋場掩體遭到天災破壞，屆時有毒事業廢棄物都會隨著雨水滲透至二仁溪，造成另一場生態浩劫；陳嘉伶強調，雖然掩埋場和廢五金看似不相關，但若想真正整治二仁溪，這些都是該面對的問題，才能早日讓二仁溪回到當年清澈可人的溪流。