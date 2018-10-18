總統接見國際高階將領班 分享台灣經驗

總統蔡英文（右）18日在總統府接見國防大學國際高階將領班第13期訪問團，這次的國際高階將領班有來自瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、祕魯、智利以及阿根廷等7國的高階軍警將校。（中央社）

2018-10-18 15:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（18）日上午接見「國防大學國際高階將領班第13期訪問團」，除代表台灣人民感謝中南美洲各國的支持，也盼分享台灣經驗，加深彼此國家間情誼，一起促進發展。

總統致詞時表示，這次國際高階將領班第13期有來自瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、秘魯、智利以及阿根廷等7個國家的高階軍、警將校及夫人們，她要代表台灣人民及三軍官兵向他們表達誠摯的歡迎。

總統指出，過去2年多，台灣和中南美洲的交流非常密切。台灣持續籌組投資考察團到中南美洲友邦，尋求經貿合作的機會。她上任以來，也幾次率團出訪中南美洲友邦，實地了解台灣技術團在當地推動合作計畫的成果。在巴拉圭訪問時，也有智利和阿根廷打拚的台灣鄉親，遠道而來相聚。

總統說，不論是政府或民間的互動交流，都讓台灣和在座訪賓的國家關係更加密切。因此，台灣非常重視跟各國之間的合作計畫，像是在軍事方面，除了行之有年的軍事基礎和深造教育交流，在軍備援贈、後勤維保以及專業培訓等方面，也正在逐步推展。

總統進一步指出，訪賓參加的「遠朋班」也是彼此軍事交流的重要一環。今年「遠朋班」邁入第47年，在全球81個參訓國家中，已經完訓8千2百多位優秀畢業學員。她希望與來自各國更多的好朋友分享台灣經驗，除了加深彼此國家之間的情誼，也會一起促進發展。

總統提到，近年來，中國不斷壓縮台灣的外交空間，並且在周邊地區頻繁增加各項軍事活動。台灣面對中國的打壓，因為有在座各國的情義相挺，讓國際社會充分認識台灣的處境，藉此機會，她要代表台灣人民，感謝中南美洲各國的支持。也請他們在返國後，能代她向各國元首表達最誠摯的問候。

最後，總統表示，明天就是訪賓的結業典禮，他們大多數是第一次來到台灣，相信過去幾週的課程讓他們對台灣有更深入的了解，她也期待未來有更多的互動交流。