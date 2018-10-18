批賴揆能源政策 國民黨發布空污短片

立委盧秀燕（右二）與江啟臣（中）舉行「戴口罩上學的小學生—這是你要的台中嗎？」短片發表會，痛批民進黨政府能源政策。（記者陳志曲攝）

2018-10-18 15:17

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨祭出空污議題打年終選戰，今發表空污短片，為選戰再增添柴火，國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，用觀塘換深澳的方法無法救起民進黨新北市長參選人蘇貞昌的選情，但會造成其他地區民眾反感，行政院長賴清徳能源決策是雙輸。

國民黨567大聯盟、OpenKMT聯盟、中興菁英聯誼會共同發表「戴口罩上學的小學生—這是你要的台中嗎？」短片，再度主打空污議題，為選戰増溫。

盧秀燕表示，她這幾年長期為了台中空污奮鬥，去年兩度上街頭，但是抗爭沒有效，最重要的是問題要解決，透過這影片大家重視議題，空氣品質不是我參選原因，她強調，台中火力發電廠火力全開、中電北送，而且是用骯髒的煤，請政府要解決。

國民黨團總召江啟臣表示，空污問題解決不是用嘴巴講，希望看到政府態度、行動，不希望看到政策轉變，也不希望看到台中市長林佳龍面對中央錯誤能源政策，無力也不敢反抗、不敢站出來表達民眾的心聲，非常可悲的。

盧秀燕說，台中空污如果有解決，林佳龍不會去買1棟全棟抗空污的豪宅，自己躲在防空污的碉堡裡面，然後也不敢跟中央抗爭，甚至包庇，賴清徳如果為了救選情，非但沒有讓林佳龍的台中選情獲得幫忙，也賠了賴院長的聲譽。

盧秀燕表示，用觀塘換深澳的方法，救不起蘇貞昌的選情，但是會造成其他地區民眾更加反感，賴清徳能源決策是雙輸，對蘇貞昌選情沒有加分，選情也沒有幫忙，但是讓其他縣市包括桃園、台中民眾更加憤恨不滿。