斬首八田與一銅像 中選會認定統促黨李承龍不得參選議員

2018-10-18 14:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一地方公職人員選舉將於11月24日舉行，中選會今日公告直轄市議員、縣（市）議員的候選人資格，共有15人不符合規定，其中犯下砍掉八田與一銅像、砸毀北投神社狛犬的慣犯、統促黨台北市議員參選人李承龍，依法不得登記為候選人。

中選會表示，在直轄市議員候選人部分，受理登記計751人，符合規定者748人，不符合規定者有3人。

（一）台北市不符合規定者計1人：第3選舉區李承龍，因毀棄損壞案，經台灣台南地方法院判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，台灣高等法院台南分院上訴駁回，案於107年6月7日確定，且於107年8月31日登記期間截止前執行未畢，核有「公職人員選舉罷免法」第26條第4款前段消極資格規定之情事，不得登記為候選人。

（二）新北市不符合規定者計1人：第11選舉區張天明，因犯「刑法」業務過失致死罪，經法院判處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，於107年8月2日判決確定，依據台灣高等檢察署107年9月6日函復查證資料顯示，截至107年9月4日尚未執行，核有「公職人員選舉罷免法」第26條第4款前段消極資格規定之情事，應不准予登記。

（三）台中市不符合規定者計1人：第8選舉區陳習珍，因過失傷害罪經台灣台中地方法院判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，於107年8月20日確定，且於107年8月31日登記期間截止前，尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款前段消極資格規定之情事，不得登記為候選人。

中選會提及，縣（市）議員候選人部分，受理登記計1018人，符合規定者1006人，不符合規定者12人，分述如下：

（一）新竹縣不符合規定者計4人：

1、 第1選舉區蘇明輝，因犯「貪污治罪條例」對於職務上之行為收受賄賂2罪，經台灣高等法院104年度判決應執行8年，褫奪公權4年，於107年10月11日經最高法院107年度判決駁回上訴確定，核有「公職人員選舉罷免法」第26條第2款及第8款規定情事，不得登記為候選人。

2、第4選舉區劉良彬，因犯「貪污治罪條例」之對於職務上行為收受賄賂3罪，經台灣高等法院104年度判決應執行9年2月，褫奪公權4年，於107年10月11日經最高法院107年度判決駁回上訴確定，核有「公職人員選舉罷免法」第26條第2款、第8款規定情事，不得登記為候選人。

3、 第8選舉區鄭朝日，同時登記為新竹縣議員及新竹縣竹東鎮鎮民代表候選人，依「公職人員選舉罷免法」第25條規定，二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其申請登記之候選人，以登記一種為限。為二種以上候選人登記時，其登記均無效。

4、 第13選舉區趙一先Obay a Awi'，因「犯貪污治罪條例」對於職務上之行為收受賄賂2罪，經台灣高等法院104年度判決應執行8年，褫奪公權4年，於107年10月11日經最高法院107年度判決駁回上訴確定，核有「公職人員選舉罷免法」第26條第2款及第8款規定之情事，不得登記為候選人。

（二）苗栗縣不符合規定者計1人：

第2選舉區吳昌運，因「槍砲彈藥刀械管制條例」、殺人未遂案，經苗栗地方法院於102年8月28日分別判處有期徒刑3年6月、5年6月確定，並經定應執行刑有期徒刑6年8月，於104年1月16日入監執行，107年4月13日縮刑期假釋出監付保護管束，保護管束迄109年1月4日（現假釋中，尚未執行完畢），於107年8月31日登記期間截止前執行未畢，核有「公職人員選舉罷免法」第26條第4款前段、第5款消極資格規定之情事，不得登記為候選人。

（三）彰化縣不符合規定者計1人：

第2選舉區郭坤昌，因傷害案經彰化地方法院判處有期徒刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日，案於107年8月23日確定，且於107年8月31日登記期間截止前執行未畢，核有「公職人員選舉罷免法」第26條第4款前段消極資格規定情事，不得登記為候選人。

（四）嘉義縣不符合規定者計2人：

1、第5選舉區翁侑君，同時登記為嘉義縣議員及嘉義縣義竹鄉鄉民代表候選人，依「公職人員選舉罷免法」規定，二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其申請登記候選人，以登記一種為限。為二種以上候選人登記時，其登記均無效。

2、第6選舉區侯清河，同時登記為嘉義縣議員及嘉義縣中埔鄉和美村村長候選人，依「公職人員選舉罷免法」規定，二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其申請登記之候選人，以登記一種為限。為二種以上候選人登記時，其登記均無效。

（五）屏東縣不符合規定者計1人：

第1選舉區秦鴻明，同時登記為屏東縣議員及屏東縣屏東市永安里里長候選人，依「公職人員選舉罷免法」第25條規定，二種以上公職人員選舉同日舉行投票時，其申請登記之候選人，以登記一種為限。為二種以上候選人登記時，其登記均無效。

（六）宜蘭縣不符合規定者計1人：

第1選舉區李漢銘，因犯刑法第144條投票行賄罪，經法院判處有期徒刑6月、褫奪公權1年，核有「公職人員選舉罷免法」第26條第3款消極資格規定之情事，不得登記為候選人。

（七）台東縣不符合規定者計1人：

第8選舉區林淑玲，因妨害名譽罪經台東地方法院判處罰金3000元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，案於107年4月9日確定，且於107年8月31日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有「公職人員選舉罷免法」第26條第5款消極資格規定情事，不得登記為候選人。

（八）新竹市不符合規定者計1人：

第1選舉區謝希誠，因不能安全駕駛罪，經新竹地方法院判處有期徒刑5月，如易科罰金，以1千元折算1日，案於107年5月31日確定，且於107年8月31日登記期間截止前尚未執行，核有「公職人員選舉罷免法」消極資格規定之情事，不得登記為候選人。