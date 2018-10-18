以「已開發國家」參與WTO談判 經部：不影響傳統產業

2018-10-18 15:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國駐世界貿易組織（WTO）大使習達難日前指台灣承諾以「已開發國家」定位參與未來談判。包含李彥秀、江啟臣在內的國民黨立委今在立法院質詢時就此提出質疑，批評經濟部作此宣示前並未知會立法院，也未與產業界充分溝通，恐將造成產業衝擊。經濟部次長王美花受訪時強調，台灣當前關稅已經比許多已開發國家還低，因此目前的承諾對產業界「真的沒什麼影響」，她認為，部分委員把很多不相干的事拉在一起，有誤導國人的疑慮。

立法院外交及國防委員會暨經濟委員會聯席會議今審查行政院函請審議「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」案。外交部次長劉德立、經濟部次長王美花等官員列席，並備質詢。

國民黨立委李彥秀質詢時詢問，經濟部作此宣示前，是否已經知會農業、石化等傳統產業界？院長賴清德是否知情？王美花答詢時強調，台灣加入WTO時，就已承諾不要求開發中國家的特別待遇，因此相關降稅期程與補貼額度本來就是比照已開發國家。

李彥秀繼續追問，包含中國、新加坡、南韓在內的許多國家，目前都還是主張自己是開發中國家，藉以享有開發中國家的特殊差別待遇，但台灣卻選擇在此刻宣示未來談判將不再主張開發中國家身分，她擔憂對台灣長期以關稅保護的農業等傳統產業造成巨大衝擊。

王美花受訪時強調，過去已經通過的稅制，不會因為這個宣布對未來造成任何影響，且未來WTO的相關談判大多與如何破解不公平待遇，對傳統產業沒什麼影響。她表示，經濟部的確還沒與產業界溝通，但委員把不相干的事件拉在一起，這樣是誤導國人，這樣不太好。