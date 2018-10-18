擴大桃園親子館 鄭文燦：目標「一生活圈一親子館」

市長鄭文燦出席桃園親子館擴館，與小朋友互動一起做PIZZA。（記者陳昀攝）

2018-10-18 14:45

［記者陳昀／桃園報導］位在南崁溪畔、鄰近三民運動公園的桃園親子館，原本位在三民遊客中心2樓，開幕至今經常爆滿、使用率高，市府擴充空間，將1樓也納入，成為全市最大親子館，並委託桃園市生命線協會營運；桃園市長鄭文燦今天出席時表示，將以3年內達30座親子館為目標，並研議成立兒少處。

鄭文燦表示，市府會持續著力於設置公托中心、幼兒園等設施，並以將「一區一親子館」目標提升到「一生活圈一親子館」，3年內達30座親子館，以桃園區來說，龍寶貝親子館將於今年底開幕；桃園東門停車場、中正公園停車場分別規劃設置成功親子館、莊敬社福館，未來大樹林地區也會規劃親子館與大型公托中心，考量社會局兒少館舍及業務日漸龐大，研議在人力和預算許可下，設置「兒少處」專責相關業務。桃園市社會局副局長杜慈容表示，桃園親子館2015年底開幕至今，平日、假日都滿館，使用率很高，但因為原本只有三民遊客中心2樓空間，為了滿足市民需求，決定擴大空間，把1樓也納入作為桃園親子館使用，提供更寬廣、舒適的遊戲空間及設備。

杜慈容指出，市府委託桃園市生命線協會承辦桃園親子館，1樓設有0至2歲嬰幼兒專屬區、大小孩等待區；2樓設置扮演區、益智區、大積木區、感統區及圖書區等，另有不定期更換主題的學習體驗區，以及「親子廚房活動」，透過課程設計，讓幼童學習懂得珍惜食物，也藉由親子共學共玩，促進親子關係。

她說，不只服務小朋友，去年底起桃園市生命線協會也結合母會資源，提供心理諮詢服務，透過一對一深度晤談、工具輔助，幫助家長釐清教養問題，每週二至週日（週一休館）上午9時開放至下午5時，每場次開放30組親子使用，課程、入館皆採線上預約，詳情可查詢桃園親子服務網。