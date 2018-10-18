不再參選「畢業」了 基隆7議員獲頒「民意之光」匾額

第18屆基隆市議員張漢土（左1）、詹春陽（左2）、鄭林清良（左3）、施世明（右4）、韓良圻（右3）、張錦煌（右2）、陳江山（右）7名議員不再參選連任，會後市長林右昌（左4）、議長宋瑋莉（左5）、副議長蔡旺璉（右5）一同合影留念。（記者林欣漢攝）

2018-10-18 14:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會第18屆第8次定期會今天落幕，本屆任期結束後有7名議員不再參選連任，會後議長宋瑋莉、副議長蔡旺璉一一頒贈「民意之光」匾額，感謝他們善盡職責、為民喉舌。

7名本屆任期結束後不再參選連任的議員分別是張漢土、詹春陽、鄭林清良、施世明、韓良圻、張錦煌、陳江山，其中，最資深的當屬被譽為基隆市議會「媽祖婆」的70歲鄭林清良，她從1986年擔任市議員，蟬聯8屆議員寶座，基隆市長林右昌小學5年級時，也曾當過她的助選員，幫忙發競選文宣。

7名「畢業」的議員們異口同說地說，當初懷抱理想與使命感進入議會，感謝市民頭家的鞭策，獲益良多，雖然議事生涯告一段落，還是會繼續為民服務、關心基隆，為了讓基隆的市政與未來發展更好而努力。