原民台政見辯論喊卡 陳學聖批鄭文燦怯戰

2018-10-18 14:37

［記者許倬勛／桃園報導］年底選戰逼近，桃園市長參選人陳學聖瞄準對手鄭文燦砲火全開，今爆料原民電視台原訂20日製播「原政大PK—桃園市長選舉」電視政見辯論節目，邀請兩人上節目，但鄭文燦以市政繁忙為由婉拒，節目宣告喊卡，令陳學聖相當錯愕，痛批鄭文燦「怯戰」、無視民期待。

陳學聖競選團隊表示，原民台特別規劃電視政見辯論節目，陳學聖及鄭文燦都被列為辯論來賓，陳在第一時間即同意並與製作單位敲定錄影時間，據了解鄭文燦第一時間也是同意參加，但16日主辦單位告知因鄭文燦婉拒，原訂20日晚間8點至9點30分現場錄影Live播出的辯論節目臨時喊卡。

發言人魏佑任表示，製作單位事前有提出企劃書，內容詳實載明電視政見辯論的流程，分成第一階段申論、第二階段原住民提問、第三階段交互詰問及第四階段結論，也申明「參酌主要媒體電視政見辯論之形式，並考量節目播出時間90分鐘」，不知鄭文燦為何婉拒？

魏佑任強調，桃園原住民族的人數，雖然佔桃園總人口數的比率不到5％，但選民還是期待聽到參選人針對原民族群未來可能的作為。鄭文燦先前提出許多與原民相關的建設及福利，即便是交叉辯論也應該是胸有成竹，突然婉拒令人錯愕，「難道擔心辯論成為下一個『「背信忘義』的證明？」