直轄市長25候選人均合格 明進行號次抽籤

2018-10-18 13:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一地方公職人員選舉11月24日舉行，中選會今日公告直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員之選舉候選人資格，各地選委會將於10月19日辦理候選人姓名號次抽籤；直轄市長候選人均符合規定，沒有人被刷掉不符合資格，在直轄市議員、縣（市）議員資格方面，不符合規定有15人。

中選會表示，在直轄市長候選人部分，受理登記計25人，均符合規定，審查通過的候選人名單包括：

（一）台北市5人：李錫錕、丁守中、姚文智、柯文哲、吳蕚洋。

（二）新北市2人：蘇貞昌、侯友宜。

（三）桃園市5人：陳學聖、鄭文燦、朱梅雪、吳富彤、楊麗環。

（四）台中市3人：盧秀燕、林佳龍、宋原通。

（五）台南市6人：林義豐、黃偉哲、高思博、許忠信、蘇煥智、陳永和。

（六）高雄市4人：蘇盈貴、韓國瑜、璩美鳳、陳其邁。

在縣（市）長候選人部分：受理登記計68人，均符合規定：

（一）新竹縣4人：徐欣瑩、鄭朝方、葉芳棟、楊文科。

（二）苗栗縣4人：徐定禎、徐耀昌、朱泰平、黃玉燕。

（三）彰化縣5人：洪敏雄、魏明谷、黃文玲、王惠美、白雅燦。

（四）南投縣2人：洪國浩、林明溱。

（五）雲林縣4人：李進勇、張麗善、林佳瑜、王麗萍。

（六）嘉義縣4人：林國龍、吳芳銘、翁章梁、吳育仁。

（七）屏東縣3人：潘孟安、李鎔任、蘇清泉。

（八）宜蘭縣5人：陳秋境、陳歐珀、林信華、林姿妙、林錦坤。

（九）花蓮縣3人：劉曉玫、徐榛蔚、黄師鵬。

（十）臺東縣5人：彭權國、饒慶鈴、劉櫂豪、黃裕斌、鄺麗貞。

（十一）澎湖縣7人：呂華苑、吳政隆、陳大松、陳光復、翁珍聖、鄭清發、賴峰偉。

（十二）金門縣6人：洪志恒、陳福海、楊鎮浯、謝宜璋、洪和成、汪承樺。

（十三）連江縣4人：蘇柏豪、劉增應、魏耀乾、朱秀珍。

（十四）基隆市2人：謝立功、林右昌。

（十五）新竹市6人：林智堅、謝文進、許明財、黃源甫、李驥羣、郭榮睿。

（十六）嘉義市4人：黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、蕭淑麗、黃敏惠、涂醒哲。