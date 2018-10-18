彰化縣最幸福的鄉鎮長就是他 原因是‧‧‧

2018-10-18 15:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年底大選即將在明天進行參選人抽籤作業，彰化縣公認最幸福的鄉長就是伸港鄉長曾煥彰，因為全縣26鄉鎮市長當中，只有伸港鄉長是同額競選，但曾煥彰強調，不因為同額競選就鬆懈，他會全力以赴，也會成立競選總部。

曾煥彰強調，選舉是爭取選民的認同，不因為同額參選就有所不同，他照樣端出政見，競選看板、海報與競選總部，全部都有，有人認為「同額競選」就不必設立競選總部，但他認為該做的就要做，他還是照常到公所上班與跑攤，才能獲得選民投票肯定。

曾煥彰曾任3屆縣議員，上次參選伸港鄉長就打出「台電回饋金全數回饋鄉民」的主張，因為他認為這是用鄉民健康換來的錢，應該要讓鄉民來享受；如果公所需要建設，鄉長就應該去向中央部會、向縣府去積極爭取建設才對。

曾煥彰說，他競選的選舉政見有兌現，因此，全鄉每人的生活扶助金，從原本的500元調高到1000元；65歲以上的敬老禮金，長者每人從500元調高到2000元；喪葬撫慰金從每人5000元調高為2萬元；並延續原本就有在做的，幫鄉民投保每人50萬元的意外險；以及設籍伸港的國中小學生每人每學期補助500元的書籍補助費。

雖然明天才要抽籤，爭取連任福興鄉福寶村長黃耀輝已經在臉書上宣告自己是登記「第一號」，因為也是同額競選。

基層公所指出，如果是同額競選，就不再辦理抽籤，參選人都是當然的「登記第一號」。