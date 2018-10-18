較今年增17億元 基市明年總預算194億三讀通過

基隆市議會三讀通過基隆市108年度總預算194億元，較今年增17億元。（記者林欣漢攝）

2018-10-18 14:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會今天三讀通過基隆市108年度總預算案，歲出194億3515萬5000元，比原列數小刪近1340萬元，較今年度增加約17億元，明年度仍維持「債務零成長」，債務舉借及償還皆為30億元「借新債還舊債」。

明年歲入194億3515萬5000元，歲出194億2177萬5102元，較今年度增加約17億元，主要是各局處爭取到中央計畫型補助收入增加10億4000萬餘元，一般性補助收入也增加5億489萬餘元，統籌分配稅款增加1億7000萬餘元。

本屆最後一次大會共刪減近1340萬元，包括連續3年叩關的「新市政大樓規劃設計與競圖費」1250萬元，其他還有都市發展處都市更新業務「委辦費」60萬元、仁愛之家福利業務近30萬元。

基隆市長林右昌說，感謝議會的支持，4年來受益良多，市府預算被刪除的比例，與全國其他縣市相較是非常少的，議員在審議過程中有非常多的意見，都是對市府的鞭策，以及期許基隆這座城市的好意及善意，他會全力以赴不負大家期望，一起為基隆的進步與繁榮努力。