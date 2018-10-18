藍委：中國挖空台灣高教人才 教長：流動本來就是高教本質

2018-10-18 13:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國傳出防範中國的「千人計畫」，本報14日報導，台灣有33人參加了千人計劃，國民黨立委許毓仁今天在立法院教育文化委員會質詢教育部長葉俊榮是否掌握？對此，葉俊榮則表示，手中沒有具體的數字，或是具體人名，但是中國百般強化，不排除有人參與；對立委質疑中國挖空台灣高教人才，葉俊榮則說，流動本來就是高教本質。

中共為吸引外籍或海外人才，2008年起推動招募人才「千人計畫」，據外媒報導，美國FBI已將千人計畫學者列調查重點。本報也於14日報導，台灣有33人參加了千人計劃。

國民黨立委許毓仁今天針對此議題質詢教育部長葉俊榮，中國透過類似「千人計畫」這類的方式搜刮各國精英、學術人才，據他所知，台灣有不少學者，參與中國千人計劃，教育部要不要徹查？葉俊榮回應，可以用各種機制了解。

許毓仁進一步追問，是否有調查中國在一年內大量挖台灣教授？

葉俊榮回應，對於高教人才流動，教育部當然要做一些掌握、了解，到底背後基於什麼原因，有調查，不過還在進行中。

許毓仁說，中國有系統挖角台灣高教人才，從年輕教授到資深教授，中國大量在挖空我們高等教育人才，從海外直接聘用拿到博士學位的年輕教授，到中國大學去任教，此外，中國還挖角台灣高階人才，甚至參與他們國家科學發展計劃、高階研究計劃，「這部分你沒掌握我很訝異！」

葉俊榮回應，整個高教內涵一定要國際化，台灣人才不管從過去或現在都跟國際銜接，不管進或出，這事情本來就很正常，我們反而應重視我們的人才能不能在國際學術研究有一席之地。從另一個角度來看，我們的高教人才也必須把手伸開，讓外面的人才進來，這樣的流動本來就是高教本質，但我們自己有相當程度信心。

對於聯合報報導，108學年度有113個博士班的招生人數是0人或1人。葉俊榮今天在立法院受訪表示，教育部對博士班就讀人數都密切掌握，人才養成不易，不只有量的問題，質也很重要。

葉俊榮說，高教要協助國內各面向發展的角度來看，高等人才的養成不易，但也要合乎社會需求，絕對不是只有量的問題，質的部分也非常重要。