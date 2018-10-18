每月保費僅15元 農民職災保險11月上路

2018-10-18 13:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕農民職業災害保險將於今年11月1日正式開辦上路！行政院今日上午召開院會後記者會表示，即日起實際從事農業工作且為農保被保險人的農民，可親至戶籍所在地農會，提出申請參加農民職業災害保險，每月保費只需15元。

農委會今在行政院院會報告「農民職業災害保險推動辦理情形」，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）會後轉述，行政院長賴清德會中裁示，農民職災保險為增進農民職業安全及經濟補償，使遭受職災農民和家屬能獲得更完整保障。

農委會今年2月起，即推動實際耕作從事農業生產者可參與農保，讓許多沒有農地，但有志務農年輕人可享有多元保障。而農民職災保險將於11月上路，預估有117萬農民受惠。

賴揆在院會指出，農民職災保險有助未來逐步完備農民社會保險制度，是我國農業政策的新階段，要感謝政委張景森、林萬億的督導與協調，及農委會、勞動部同仁辛勞，為保障農民權益持續努力不懈。

賴揆提及，農民職災保險提供「農民傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼」等4項給付，在農保基礎上，為農民提供更完善保障。

賴揆指示，請農委會加強政策宣導，鼓勵農民踴躍投保，並秉持社會保險財務自足原則，適時滾動檢討調整，確保農民職災保險穩健運作與永續經營。

農委會主委林聰賢在記者會上表示，農業職災保險是對人，與針對農作物的農業保險不同，未來也將進一步推動農業保險，至於農業職災保險原本保費要50元，為了鼓勵農民加保，農民現在只需要負擔15元，其他由政府來負擔。

林聰賢提及，希望農業職災保險能達到20萬投保人數，目前政府保費補助及維持內政部移轉的設備，1年預算大概2億元；農委會輔導處處長范美玲強調，農民朋友可以自願投保農業職災保險，相關給付採現金給付，與農保不重複領取。

農委會說明，農業職災保險的「傷害給付」是農保沒有的，「就醫津貼」隨同傷害給付一併發給，也為農保沒有的。

在農業職災保險「身心障礙給付」項目，較農保增給50%，最高為60個月61萬2千元，最低1.5個月1萬5300元；因從農之職業傷害而致死亡，增加給付額度30個月、30萬6千元之「喪葬津貼」，則比農保增加100%。