蘇貞昌老人假牙補助政見 新北市府質疑

2018-10-18 12:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出擴大老人假牙補助政見，引起各界討論，新北市政府今天召開記者會質疑，蘇貞昌沒有把話說清楚，恐誤導民眾，市府強調，目前主要政策是鞏固長者的真牙齒，假牙補助是針對弱勢族群，但蘇貞昌辦公室回擊說，新北市府把長輩當賊的心態很荒謬。

新北市政府發言人張其強表示，「真的一定比假的好」，蘇貞昌沒有說清楚擴大長者假牙補助究竟有無名額與預算限制，市府不會盲目跟進其他縣市，目前新北市府針對最需要的弱勢族群，包括60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶等對象，提供最高全口4萬元、半口2萬元等補助，且沒有名額限制」，以去年為例共補助500多口。

張其強指出，免費假牙的補助對象應該放在「沒有錢裝假牙」的長輩身上，而不是鼓勵「拔真牙、換假牙」，或是「有免錢的加減來裝」。此外，今年起新北市率全國之先，推動65歲以上長者免費「塗氟」政策，檢查過程若發現牙周病，將提供治療補助。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，蘇貞昌的擴大假牙補助政策，是為有需要的長者提供補助，相信新北市的長者很有智慧，不會為了裝假牙去拔掉真牙，如同長者們不會因為要想要市府補助的免費老花眼鏡，而故意將視力弄糟，他批評市長朱立倫及國民黨新北市長參選人侯友宜把長者當成賊來防的心態，非常荒謬。

衛生局長林奇宏說，把假牙補助納為福利政策，可能變相鼓勵民眾被動等牙掉光才能達到補助標準，反而不會珍惜現有的牙齒，這是治標不治本的舊有思維，新北市政府積極推廣口腔保健，幫助民眾年老時保有健康牙齒，才是長者最好的選擇。