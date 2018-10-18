重提大創案 蘇煥智黃偉哲再交鋒

2018-10-18 12:55

〔記者邱灝唐／台南報導〕無黨籍台南市長參選人蘇煥智今日針對沉寂一陣子的大創案，直指民進黨參選人黃偉哲涉貪汙圖利。對此，黃陣營發言人邱莉莉稍後表示不該憑藉謠言就定罪，更重提當年的「王品方」事件，要求蘇給選民交代。

大創案從年初爆發後，數個月來引起各陣營口水戰及風波，多場辯論或政見發表會，黃偉哲也多次被問及此事。蘇煥智今早再度提起此事，並強調黃偉哲逼迫行政部門不行使應盡的公權力，要求國貿局以「保證書替代實質審查」，而國貿局竟也違法同意放棄應盡的職責；蘇強調，此舉已違反貿易法第31條，國貿局應實質審查，所以黃與國貿局長都涉嫌貪汙圖利。

會中，無黨籍議員參選人林緯也以前黃偉哲助理的身分，抨擊黃只想切割前國會辦公室主任曾碧珠，若曾沒有黃的許可，怎麼能任意在公文上用印。

對於再一次的指控，黃偉哲陣營由發言人邱莉莉出面回應。邱強調，不該憑藉片段謠言就要入人於罪，尤其黃針對「大創案」已多次在媒體或政見說明會上清楚說明，蘇煥智諸多謬誤的指控，這種負面選舉的手法不會得到選民認同。

邱莉莉更重提蘇煥智於1992年的台南縣立委選舉中的「王品方事件」，抨擊當年蘇指控國民黨參選人高思博的父親高育仁「黨國權貴欺壓弱女子」，一時引起軒然大波，但現在仍未能釐清事實真相，蘇該給選民交代。