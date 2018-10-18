認為小英站台少批柯文哲 姚文智：盼黨內團結檢驗柯

2018-10-18 12:10

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智在昨播出的專訪說，身兼黨主席的總統蔡英文站台的「力道能更強」，也認為對現任市長柯文哲批判「說得比較少」。姚文智今被問及此事，先指主持人鄭弘儀訪談犀利，是順著鄭的問題回答，隨後提到，盼黨內能更團結凝聚，集中力量檢驗柯文哲。

姚文智今上午接受媒體聯訪，談到是否藉此盼蔡英文20日出席士林北投區造勢大會上，發言能更有力道？姚說，鄭弘儀的訪問很犀利，鄭認為是不是不夠強，自己是順著那個話說，感謝總統整合黨內力量協助，也多次親身站台，盼未來能凝聚更強力量，爭取選舉勝利。

媒體提問，認為蔡總統站台是否覺得「強」還是「不強」？姚向提問記者笑回，「你不要像鄭弘儀一樣」；媒體追問，「意思是罵柯罵得不夠？」姚說，在市政檢驗上，競選團隊能再說清楚，把北市發展未來以及過去做不好之處，尤其重要的是，面對整個國家處境，台北市和其他縣市不同，經常代表國家，希望這部分能說得清楚；記者再問，「所以認為蔡總統說得不夠清楚？」姚說，「剛剛那樣回答就好了啦！」

姚文智在昨播出的專訪也提到，認為蔡英文鮮少批判柯文哲，也有跟輔選的海基會秘書長姚人多討論，也「suppose（假設）輔選姚人多會去拜託總統」；媒體今天詢問姚，「姚人多是否有在上班？」姚文智回應，姚人多有在上班，有時候整個選舉步調，是大家共同協調；對於是否姚人多是否有轉達嗎？姚文智說，「我不知道」。

媒體問，是否期待20日聽到「更犀利的話」；姚文智笑了幾聲說，「各種方面，我期待總統協助，期待民進黨更團結整合。」

談到「更犀利的發言」，是期待何種幫助或效果？號召支持者歸隊？姚說，「剛回答了啦！」對於是否希望總統20日在台上直接點名柯文哲，姚又笑了幾聲說，現任市長做得好不好，一定要接受檢驗，就像自己競選團隊，每隔一天檢驗市政，「提出柯市長很多liar的作為」，當然期待大家都能集中力量，請柯好好回答這些問題。

姚文智強調，柯文哲的liar問題，都沒有正面回答，好比「還債520億說」，光是托辭其他縣市；姚認為，其他縣市也能說明地方財政問題，像宜蘭很不錯、高雄也不是像柯說的那樣，大家也可以一起戳破柯的謊言。

有媒體再問，在廣播上認為蔡力道不夠，但面對記者提問，似乎不願再多說，是否縮口？姚說，大家各自解讀，沒有關係，剛提到鄭弘儀訪問很犀利，總之感謝蔡總統持續協助。