查公投護台灣案惹議 陳師孟：此案已定讞怎會干預司法？

2018-10-18 12:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟、王幼玲申請自動調查4年前公投護台灣聯盟成員被法院判處拘役一案，遭外界質疑侵犯司法權。陳師孟上午受訪表示，此案已定讞，怎會干預審判獨立，且監院類似的調查報告不計其數。

陳師孟表示，法官還沒判決或審理過程中，如果監委對此發表看法或做出調查報告，可能有干預審判獨立之嫌，現在案子已經定讞，哪有干預審判獨立的問題。此案最後也不一定是彈劾法官，但會寫出調查報告，促請檢察總長替賴芳徵提非常上訴或促請高等法院檢察署提再審。

司法院秘書長呂太郎今天前往立法院司法及法制委員會備詢，他在會前受訪被問到陳師孟是否侵犯司法權？他表示，依照憲法增修條文規定，監院是依據法律規定獨立行使職權，但憲法第80條也規定，法官依據法律獨立審判不受任何干涉，獨立審判內容核心的一環是「法律見解」。

呂太郎強調，法官依據法律表達意見，屬審判獨立保障範圍，審判獨立不只事前不被干涉，事後也不該被影響，監委行使調查權要尊重憲法保障審判獨立意旨。

呂太郎說，監委行使憲法上規定的職權，司法院原則上尊重，不過，其他憲法上的規定也要一併遵守。目前只有看到新聞稿，將視監察院實際後續動作，司法院再決定是否溝通協調。他相信以監察委員的智慧應該知道怎樣處理。

陳師孟、王幼玲申請調查「公投護台灣聯盟」於103年間以廢核四為訴求在立院前陳情，前執行長賴芳徵等人遭妨害公務罪名逮捕，並經法院判處拘役，希望釐清這項判決有無違誤，以及警察執行公權力有無逾越比例原則。