空軍空中分列式無名英雄 地勤人員破曉開工（圖輯）

國防部18日安排媒體參訪國慶展演慢速機隊維保檢測暨陳列展示。圖為FK-50機型。（記者羅沛德攝）

2018-10-18 12:47

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕空軍P-3C反潛機、C-130運輸機等慢速機隊群，在今年國慶日時編隊掠過總統府上空，成為一大亮點，在精采的操演的背後，空軍地勤人員扮演無名英雄，為機隊人員、器械安全把關，成軍後首度參與國慶大典的P-3C反潛機維保人員，須在破曉前投入工作，在飛機降落後，也得仔細檢整，絲毫不容馬虎。

今年參與總統府上空慢速機空中分列式的機種，除上述P-3C反潛機、C-130運輸機，另有福克-50行政專機、BH-1900行政專機，以及E-2K空中預警機。

空軍今日邀請媒體到屏東六聯隊，實地參訪空軍慢速機隊維保作業，空軍反潛大隊第三十三作戰中隊士官長張宏瑀表示，操演當天表定起飛時間為上午8點46分，地勤人員須提早3小時，也就是上午5點46分起開始作業，中午飛機返航後，也須進行至少2個小時的維保工作，當日作業至下午4時左右才結束。

張宏瑀說，對於他們而言，在天亮前摸黑工作是常有之事。而投入操演的修復補給大隊空電官張媛秀也說，能夠和去年成軍的P-3C反潛機參與此任務，她感到很榮幸。

空軍今日也示範P-3C起落架收放測試，以及C-130發動機螺旋槳拆裝、發動機試車作業。尤其C-130運輸機的螺旋槳重達1074磅（約488公斤），工作人員須全程注意自身安全，並穿戴完整護具。

空軍表示，這次完美的飛行操演，是空勤與地勤人員齊心努力的成果，讓空軍更加團結一致，日後也將膺續戰訓本務，達成各項佔眼訓任務，承擔及維護國家安全領空的重責大任。

S.T.消防車演練。（記者羅沛德攝）

P-3C型機起落架收放檢。（記者羅沛德攝）

P-3C型機起落架收放檢。（記者羅沛德攝）

C-130H型機螺旋槳拆裝演練。（記者羅沛德攝）

C-130H型機螺旋槳拆裝演練。（記者羅沛德攝）

國慶展演慢速機隊大兵力滑行展演。（記者羅沛德攝）