阿布鐸提1.5億美元投資案 外交部：最快年底簽MOU

2018-10-18 12:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕先前來台進行國是訪問的巴拉圭總統阿布鐸，返國後在推特上表示，已與台灣達成1.5億美元（約新台幣46億元）的投資案。外交部次長劉德立今在立法院備詢時表示，這是初步討論的努力方向，還未到具體落實的階段，雙方預計最快今年底或明年初簽訂合作備忘錄。

甫結束訪台行程的巴拉圭總統阿布鐸在推特上推文表示，在台灣，雙方達成了1.5億美元的投資案，以強化巴拉圭經濟、基礎建設和教育發展。

立法院外交及國防委員會暨經濟委員會聯席會議今審查行政院函請審議「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」案。劉德立等官員列席，並備質詢。

民進黨立委蔡適應今就台灣將投資巴拉圭1.5億美元的合作案質詢外交部。針對1.5億美元在各領域如何分配？外交部次長劉德立說，要等到巴拉圭提出詳細計畫內容才能知道，目前包含教育、社福、醫療、基礎建設等領域；劉德立說，此為一個5年期計畫，雙方還是要簽定合作備忘錄。

蔡適應追問，預計何時簽訂備忘錄？劉德立說，希望今年底或明年上半年完成簽署。

民進黨立委黃偉哲質詢時問及，1.5億美元合作計畫的經費來源為何？劉德立表示，應該是由外交部逐年編列相關預算。

外委會與經委會今初審通過「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」案，依據合作協定內容，未來台史兩國將在貿易、投資、加工出口區、技術、人員交流與合作等5大面向進行合作，並將成立聯合委員會擴大雙邊交流。