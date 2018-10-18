台美攜手對抗假新聞 美國副助卿：民主制度站在一起迎擊挑戰

美國副助理國務卿斯科特‧巴斯比 （Scott Busby）。（記者廖振輝攝）

2018-10-18 12:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）特別來台參與台美共同舉辦的媒體識讀工作坊。巴斯比今致詞時肯定台灣對對基本自由、思想交換與透明問責制度等，「是印太區域典範」。巴斯比也談及不實資訊（disinformation）削弱民主治理，如何有效對抗，「是民主政體維護民主和國安的關鍵」。

外交部、台灣民主基金會與美國在台協會（AIT）在台美全球合作暨訓練架構（GCTF）下，共同舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，今舉行開訓典禮。這是台美GCTF首次針對媒體識讀議題合辦的國際訓練計畫。數位政委唐鳳也發表專題演講。

巴斯比致詞時說，美國極為讚賞台灣活躍的民主制度、對基本自由的尊重和對法治的堅實承諾。雖然沒有一個民主制度是完美的，台灣長期以來對思想自由交換的支持、為公民社會創造一個友善環境的努力，以及透明的問責制度，都讓台灣人民能夠打造更安全、有韌性和繁榮的社會，「是印太區域的重要典範」。

巴斯比也談及工作坊的主題「媒體識讀」。他說，不實資訊是蓄意散播虛假或誤導的資訊，不是新現象。新現象是具有敵意的行為者利用網路和社群媒體，創造更多複雜的不實資訊，而且使用較少的成本、傳播地更遠更快，同時有效隱藏真實來源和活動意圖。這些行為者大規模地搬弄是非，以試圖削弱民主，最終破壞民主本身的吸引力。他強調，問題不在於科技，而是出於敵意濫用科技的人，「我們不能讓他們成功」。

巴斯比說，在印太地區已經看到不實資訊被用來煽動違反和侵犯人權，和削弱民主治理；例如在緬甸有惡意行為者散步對羅興亞人的惡毒不實資訊，引發嚴重歧視和暴力。巴斯比也引用美國副總統彭斯談話，提到中國共產黨以獎賞或脅迫方式，塑造資訊環境。

巴斯比強調，民主體制是有最佳能力保障每個人人權、基本自由和尊嚴，以及推進全球和平、繁榮和安全的政府體制。要讓民主體制最能發揮那些作用，就要有能自由開放交換資訊和想法、接受多樣化觀點、和平辯論多樣化觀點的環境。不實資訊是對所有民主政體的威脅，七大工業國集團 （G7）四月部長會議時也揭示要共同解決此挑戰，「有效對抗不實資訊是保護我們民主和維護國家安全的關鍵」。

巴斯比說，若要成功面對不實資訊的挑戰，不只需要政府出面，企業、非政府組織、媒體等所有利害關係人也要努力，也許最重要的是「一個積極且知情的公民社會」。值此時刻，美國將持續支持強化公民社會，並在印太地區和全球推廣媒體識讀。台灣和美國這樣的民主體制站在一起，推廣免於壓迫、審查和剝削的未來，更是極為重要。各個民主政體必須擁抱自己的強項和價值，而非屈服於一條更黑暗的壓抑道路，才能迎擊挑戰。