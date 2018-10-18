《台北歌手》導演批「壓榨」 李永得再嗆不厚道

2018-10-18 11:37

〔記者林良昇／台北報導〕客家電視台戲劇《台北歌手》在第53屆電視金鐘獎中入圍11項、共抱回5個獎項，導演樓一安致詞時嗆客委會「不要當壓榨我們影視圈的幕後藏鏡人。」，客委會主委李永得日前已強調不能接受樓一安的說法，今強調對於樓還是很不諒解，作為一個文化人，應該要厚道一點。

對於樓一安在金鐘獎得獎致詞嗆客委會，李永得10月16日在立法院院會答詢時表示不能接受，立法院內政委員會今審查「財團法人客家公共傳播基金會設置條例草案」，邀李永得報告並列席備詢，多位立委詢及樓一安在金鐘獎頒獎典禮上的致詞，詢問李永得意見。

李永得表示，對於樓一安指控客委會，「我覺得無法接受」，覺得這導演莫名其妙，李永得解釋，客委會經費給客家電視台用專業處理，客委會沒有干涉，對於由誰製作節目，事先完全不知道。

李永得指出，據他事後了解，該案子是公開徵案，一集製作費約170萬元，也有簽約﹔經費是不是夠用，跟節目拍攝方法、演員、劇本都有關係，是不是不夠用都可以討論，都可爭取，也可以不簽約，導演一開始就知道預算有多少，事後卻說客委會壓榨，「作為一個文化人，還是要厚道一點比較好。」

李永得也說，作為一個導演，得到獎，專業值得肯定，但該指控不公道、不公平，對於客家的傷害很大，承做客家電視台節目，對客家卻一點感恩都沒有。