更一審判5月 黃健庭：失望無法接受

2018-10-18 11:16

［記者張存薇／台東報導］台東縣長黃健庭「藥商回扣案」被依貪污等罪起訴，一審依商業會計法判刑6月，高等法院維持貪污無罪見解，依商業會計法判黃5月徒刑，得易科罰金，最高法院去年10月撤銷、發回更審，高院更一審今天宣判維持原判，黃健庭人正在馬來西亞參加2018西太平洋健康城市聯盟AFHC會議市長論壇，對於判決透過幕僚表示，失望、無法接受，也堅持自己的清白，將與律師討論下一步行動。

根據高院更一審判決，仍依商業會計法、稅捐稽徵法判黃健庭5月徒刑，得易科罰金；貪污部分仍認定無罪。