為親綠乾兒子輔選 國民黨開除基隆市議員陳江山黨籍

國民黨基隆市黨部開除暖暖區市議員陳江山黨籍，呼籲黨員要團結一致，支持黨提名的參選人。（記者林欣漢攝）

2018-10-18 10:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天召開記者會，宣布開除暖暖區市議員陳江山黨籍，原因是陳江山積極為曾經擔任市長林右昌秘書、無黨籍市議員參選人林旻勳輔選，黨部主委黃希賢說，陳江山的行為嚴重違紀，且對國民黨提名的3名議員參選人選情造成嚴重衝擊。

「如果支持無黨這麼嚴重，當初支持柯文哲的，不是全部都要開除嗎？」國民黨黨齡30年的陳江山說，他下屆沒有要繼續參選，市長人選也是支持國民黨提名的謝立功，僅止於幫乾兒子林旻勳輔選，完全沒有與其他參選人合作或支持，他尊重黨的決定，但實在太小心眼，不近人情。媒體問，還會繼續幫林旻勳嗎？陳說：「當然會繼續輔選。」

黃希賢指出，國民黨此次在暖暖提名連恩典、余冠龍、蔡長宏3名議員參選人，但現任議員陳江山與無黨籍議員參選人林旻勳在看板刊登合照，還擔任林的競選總部主委，並在造勢活動上授旗，輔選動作積極，造成國民黨支持者誤解，對提名的3名議員參選人很不公平，經數個月蒐證、開會決議後，決定予以開除黨籍處分。

黃希賢說，基隆人重感情，都是舊鄰居、老鄉親，人與人之間的關係層層疊疊、有太多的人情世故要顧，但現在國民黨面臨有史以來最大的生存危機挑戰，更應該明確表態，力挺黨提名的參選人，避免混淆不清讓人魚目混珠，做選舉操弄從中得利，呼籲黨員要團結一致，也希望市民支持。