看民進黨、喜樂島週六南北「反併吞」 孫文學校︰內鬥劇烈

2018-10-18 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕深綠團體「喜樂島聯盟」與民進黨本週六將分別在台北市、高雄市舉辦「反併吞正名公投」與「反併吞、護台灣」活動，深藍團體「孫文學校」今日召開記者會解讀綠營目前陷入「新獨」與「老獨」的劇烈內鬥，並諷刺發明「台獨2.0」的民進黨為了救選情，把「台獨1.0」的「喜樂島聯盟」視為「衛生紙」，「用完就丟」。

孫文學校決策委員、前立委邱毅表示，民進黨先以黨紀處分禁止黨內公職人員參加「喜樂島聯盟」活動，後又決定在高雄市舉辦遊行活動，這代表綠營內鬥已經非常劇烈、暗潮洶湧，以蔡英文為頭領的「新獨」，表面以「維持現狀」做為偽裝，以漸近式台獨取代暴走的台獨，與過去這些「老獨」不一樣。

邱毅並預測，這次九合一選舉民進黨只有「小敗」與「大敗」兩種結果，也就是如前總統陳水扁所說的，「小敗」就是執政地盤掉5個，「大敗」是掉8個，蔡英文清楚知道無論小敗或大敗，黨主席的位子都必須交出來，失去爭取連任的制高點，可能連任夢碎，因此現在頭疼不已，民進黨敗相已經非常明顯，為了稀釋「喜樂島聯盟」活動的正當性，才會決定同一天在高雄市也舉辦活動，表面上是呼應，實則以孤立的方式，解除這個炸彈引信。

孫文學校總校長張亞中則批評民進黨過去把台獨看成是神主牌，把「喜樂島聯盟」這些堅定的台獨者看成是鐵衛軍、先鋒隊，如今卻視之為「衛生紙」，為了救選情，用完就丟，深怕台獨公投遊行會壞了民進黨的選情，因此「喜樂島聯盟」真是可憐，被民進黨賣了。

他還說，民進黨為了選舉，發明「台獨2.0」的說法，認為台灣早已獨立了，不需要再公投制憲，但如果台灣已經獨立，為何台灣無法加入聯合國？為何邦交國愈來愈少？為何不想再挑戰美國的「一個中國」政策？為何正名制憲的「收尾」也不敢？

文化大學政治學系教授林忠山則表示，無論「喜樂島聯盟」或民進黨的活動，全部都是詐騙，所謂「反併吞」究竟是反誰併吞？兩岸統一遲早的，不如就說要反統一，建立台灣共和國﹔而民進黨不敢明說「反台獨」，才會名稱寫成「護台灣」，而且擺明是要與「喜樂島聯盟」切割，但又稱說與「喜樂島聯盟」活動南北呼應，根本就是既要台獨選票，卻又不敢與台獨站在一起。