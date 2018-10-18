台積電5奈米台南新廠電力問題 南市代理市長李孟諺：全力協助

2018-10-18 10:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央大推「台商鮭魚返鄉」計劃，卻面臨用地以及電力的問題，加上最近能源議題正夯，台積電在台南設置5奈米廠，因為需要大量電力，引起外界關注，代理市長李孟諺前往工地了解施工進度，並在臉書po「安心文」，表示進度一切順利，預計明年初安裝機台，2020年開始進入量產。

李孟諺表示，在市府和中央分工協力，解決用地、用水、用電的困難後，台積電5奈米新廠在今年1月底動工以來，辦公大樓與3棟廠房以共同地基同時施工，廠房基地規模與興建速度都可說是世界第1；目前每天約有5000多位工作人員，在40公頃的工地內日夜趕工，鋼構大樑大致已完成，約明年初即可安裝機台，2020年開始進入量產。

台積電自民國86年開始在南科租地建廠，經過20年不斷擴增，目前廠區約70公頃，就業員工約有1萬人，除了5奈米廠以外，3奈米廠也即將開始興建，預計在8年內完成第2個70公頃建設後，總投資金額將達1兆1千億，增加1萬1千個就業機會。

李孟諺表示，市府將會持續在行政上給予必要協助，讓這個為台南帶來重大利多的投資案如期完成，此外，南市列管45個重大投資案件，總投資額達1109億，市府也努力協助吸引優質企業進駐，將台南打造成為名符其實的宜居城市。