台美舉辦捍衛民主工作坊 吳釗燮直批中國「付5毛散播假訊息」

2018-10-18 09:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美共同舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，今舉行開幕式，探討網路時代訊息傳播所衍生的相關問題。立法院長蘇嘉全與外交部長吳釗燮致詞時，舉出關西機場事件與多個外交謠言，提到許多不實消息散播的後果巨大且致命，吳釗燮更直指中國說「中國也許只要支付5毛散播假訊息」，駁斥澄清卻耗費更多成本。

外交部、台灣民主基金會與美國在台協會（AIT）在台美全球合作暨訓練架構（GCTF）下，共同舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，今舉行開訓典禮。這也是台美GCTF首次針對媒體識讀議題合辦的國際訓練計畫。美國國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）特別來台參與此活動。我數位政委唐鳳也發表專題演講。

蘇嘉全致詞說，社群媒體傳播訊息迅速，台灣人使用社群媒體的比例也相當高，雖然讓國界消失於無形、讓聯絡感情更加方便，但錯誤訊息「像是病毒傳染」，不容易破解、根治。甚至是帶有特定目的的個人或團體刻意所為，造成巨大、致命的後果。

蘇嘉全舉例說，例如曾有錯誤訊息指唐鳳政委管制台灣臉書的訊息審核，雖然很荒謬，但是的確有人信以為真。另外像是派駐日本大阪的外交人員，也因不實網路訊息失去寶貴生命，「惡意散布不實訊息，應該受到全民唾棄與嚴厲譴責」。蘇嘉全強調，身為民主的捍衛者，我們每個人都必須想辦法，走在科技的前頭，在假新聞與錯誤訊息猖獗的網路世界中，「培養辨別真偽的能力」。

吳釗燮致詞時也提到許多不實消息對外交、國安工作的傷害。吳釗燮舉例說，今年5月，大批媒體報導，某友邦外長正在北京與中國密謀建交。經過我駐地大使查證後，確認謠傳中訪問北京的外長正在該國首都，也與我大使合照。吳釗燮說，追查後更發現這個假消息「來自中國河北省的某個社群軟體帳戶」。

吳釗燮更直言，中國也許只要支付其網民5毛來散播假訊息，「但要駁斥卻耗費更多成本」。因此，吳釗燮嚴肅說，相關因應作為不能僅以政府為中心，而是要以能夠宣傳及接收資訊的個人為中心，包括記者、學界，民間社會和每一位公民。

吳釗燮也引用美國副總統彭思日前談及台灣選擇擁抱民主的明確揭示說，基於捍衛民主的重要性，台灣必須在媒體識讀等問題上「發揮領導作用」。吳釗燮強調，在這個問題上，我們尋求資訊分享，貢獻我們的優勢，並與理念相近的合作夥伴及區域內的國家更加緊密地合作。

近三年來，台美GCTF已就公共衛生、執法合作、婦女賦權、能源效率及電子商務等議題辦理13場國際訓練研習活動，共計邀請印太地區33個國家逾240位代表來台參與。加拿大代表芮喬丹、日本駐台代表沼田幹夫、紐西蘭駐台代表涂慕怡、英國駐台副代表畢騰安等人今天上午也出席開訓典禮。