說國民黨執政幾乎沒凶殺案 基進黨吐槽吳敦義「白賊」

2018-10-18 08:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨主席吳敦義昨天表示，過去國民黨執政時，幾乎沒有發生兇殺等暴力案件，基進黨反批說：「白賊義（指吳敦義）一天不白賊，沒人把你當啞巴! 」

吳敦義昨天下午主持立法院黨團幹部典禮，致詞時說：「過去國民黨執政時，幾乎沒有發生兇殺及慘不忍睹的暴力案件，但在蔡政府執政2年多來，全都已經發生，社會充滿暴力。」

基進黨高雄市旗鼓鹽區市議員參選人洪正指出，國民黨執政時期的重大刑案，包含1993年尹清楓案、1995年張錫銘連續綁票案、1996桃園縣縣長官邸的劉邦友血案，同年11月30日民進黨婦女部主任彭婉如失蹤，3天後發現被殺害；1997年陳進興綁架白曉燕事件、1998年清大學生王水案等等，還有馬英九執政時期的鄭捷捷運隨機殺人命案。以上這些重大刑案，白賊義（指吳敦義）難道都忘記了嗎？

洪正說，尤其是上述刑案還有尹清楓、劉邦友、彭婉如等案件皆未偵破，而彭婉如命案當時的高雄市長，正是吳敦義，當時的警政署長則是國民黨籍姚高橋。

基進黨鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，吳敦義不僅會唬爛，更可惡的是他最擅長睜眼說瞎話！他難道忘了在擔任立委期間，2008年曾與有黑道背景，犯下30多起殺人、恐嚇、搶劫前科的江欽良，共赴印尼峇厘島進行考察觀光？

李雨蓁說，吳敦義能與殺人犯當朋友，但卻忘了台灣曾經發生的重大刑案，難道這就是「選擇性失憶症」嗎？

基進黨強調，願意幫忙吳敦義整理出國民黨執政時期的歷年重大社會案件，但事實上，警政署統計自1992年至2017年的重傷害與故意殺人案件數量，已從每年1500件以上，降至500件以下，統計數據會說話，請吳敦義別只會說空話。