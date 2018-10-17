選舉年大放送！台北市108年總預算 議會小刪0.37％

台北市議會今晚也審完台北市長柯文哲任內最後1年編列的108年台北市政府總預算案，原本歲出（工程開發、活動等支出）1555.46億元，議會通過1649.17億元，慷慨大放送，小刪6.29億元、約0.37％，是近4年最低。（資料照）

2018-10-17 23:55

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會明天（18日）休會，議員們拚選舉，而民進黨、國民黨各黨議員今晚也審完台北市長柯文哲任內最後1年編列的108年台北市政府總預算案，原本歲出（工程開發、活動等支出）1555.46億元，議會通過1649.17億元，慷慨大放送，小刪6.29億元、約0.37％，是近4年最低。至於歲出（稅金等收入）市府編列1601.24億元，通過1598.95億元，減少2.29億元、0.14％。

另外，柯文哲近4年兩度編列史上最高12.5億元第二預備金惹爭議。柯P今年自砍二備金為10億元，對此，副市長鄧家基、秘書長張哲揚早上與國民黨、民進黨議員進行政黨協商，會中「友柯」議員盼維持10億元，但協商後給予9.65億元，國民黨議員認為「下任市長又不一定是柯文哲」！

議員說，可能是選舉年，議員對選情比較緊張，若沒有太大的爭議，大多會尊重委員會的決議，不會特別挑剔，此外，柯文哲也沒有像過去想強硬通過議法案，爭議不多。

今年適逢選舉年，出現柯文哲被民進黨分手、柯文哲拉攏國民黨議員等現象，議會出現「友柯」、「柯黑」矛盾；今年議會也罕見不進行預算表決，而採4小時半的政黨協商，外界無法如過去從各別爭議預算、二備金、法規案投票表決，窺看那些議員「友柯」。

回顧近4年，今年藍綠議員堪稱「大放送」，市府歲出減小刪6.29億元、約0.37％；反觀去年刪了20億元、1.19％，前年則刪了11.02億元、0.66％，大前年則刪15.12億元、0.93％。

下午政黨協商也決定幾項爭議工程，如台北藝術中心、北部流行音樂中心，市府原本要分別追加7.67億元、4.65億元預算，但議員周柏雅質疑工程造價核算有問題，兩筆預算分別打95折、98折，至於8.68億元的稻香市場改建工程預算也被打98折。

依慣例，政黨協商後，議會大會宣讀總預算案，但有議員反映要至地方跑選舉行程，議長吳碧珠也裁示，晚間9點再宣讀，讓議員去跑選舉行程。晚間10點總預算案通過，議會也準備蛋糕，歡送不連任的議長吳碧珠、議員厲耿桂芳、陳孋輝、何志偉、黃向羣、童仲彥，議員齊唱《當我同在一起》話別，柯文哲更到場致意。