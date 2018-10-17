馬英九屏東輔選 又打「水果外銷中國牌」

2018-10-17 22:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前總統馬英九今天（17日）南下到屏東縣為國民黨參選人站台輔選，晚間造勢晚會致詞時，他直指民進黨執政屏東20年來人口減少、產業衰落，老調重彈屏東水果銷往中國有困難。

馬英九日前南下屏東，暗批他得知中國方面不考慮購買民進黨執政縣市農產，立刻遭屏東縣長潘孟安以6000餘噸外銷中國打臉，但馬英九今天並未改口，他先反問民眾知不知道現在屏東縣的水果外銷到中國有困難，接著舉例高雄大樹擁50甲鳳梨田老農哭訴滯銷，他聽到後很難過去探望、了解問題，他透過管道向中國查詢，隨後又是那句「民進黨執政的縣市不考慮」。

馬英九今天還拉台東縣長黃健庭救援，言談中還出現耐人尋味的「他們」，馬英九指出，黃健庭今年賣到大陸的鳳梨是500公噸，釋迦也賣非常多，他再度反問民眾，「為什麼？」隨後自問自答，「因為他是國民黨執政」，「他們」知道國民黨是真正為台灣人民做事情的政黨。

潘孟安日前以數據打臉馬英九的說法，指今年3月1日屏東縣政府啟動鳳梨外銷，至6月底截止，屏東外銷了6000餘噸鳳梨，其中有7成銷往中國，還打入中國最大的通路沃爾瑪，養殖石斑魚也銷往香港。潘孟安反批，前任國家元首如此的談話有失高度，完全是沒做功課的錯誤資訊，農業發展不是喊口號，「他講的都是政治語言，聽聽就好」。

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