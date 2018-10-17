「畫家詹秀齡助理」蘇貞昌：未來要當新北藝術家們的助理

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午與夫人詹秀齡連袂出席愛鄉文化基金會舉辦的「畫我新北交流茶會」，言談間不斷放閃，羨煞旁人。（記者葉冠妤攝）

2018-10-17 20:42

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午與太太詹秀齡連袂出席愛鄉文化基金會舉辦的「畫我新北交流茶會」，現場展出畫家王春香、葉竹盛等人的作品，詹秀齡的畫作也在其中，夫妻倆致詞時則頻頻放閃，蘇貞昌說自己是畫家詹秀齡的助理，未來則要成為新北市藝術家們的助理，讓新北藝術家們都能有發揮的舞台。

詹秀齡與蘇貞昌今天一步入會場，就展現與在座畫家的熟稔，一一打招呼，詹秀齡說，她的畫作幾乎都以家人為主，因此，蘇貞昌常笑稱，她的確是畫「家」沒錯，詹秀齡更害羞提到，有次她特別將她與蘇貞昌入畫，「好像我們自己在談戀愛。」

詹秀齡說，蘇貞昌擔任縣長時代，會在台北縣各地辦藝術展，但近幾年這類型展覽越來越少，許多藝術家都反應沒有展示作品的平台與機會，她說到，未來蘇貞昌當選之後，她會建議蘇貞昌多辦展覽，讓新北藝術家們的作品被世界看見。

蘇貞昌致詞時說，詹秀齡過去做為蘇太太、蘇媽媽，直到拾起繪畫、開畫展，才做回詹秀齡，他很感謝詹秀齡長期對家庭的付出，而他現在也樂於擔任「大畫家詹秀齡一號助理」，負責替太太洗畫筆。