陳建仁接見羅省中華會館訪問團 籲海外僑胞支持民主台灣

2018-10-17 20:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日下午接見「美國羅省中華會館回國訪問團」，肯定羅省中華會館長期以來對於社會公益、僑教文化所做的貢獻，並盼所有海外僑胞，未來持續堅定支持自由民主的台灣，合力打造台灣成為一個更民主、更自由、更法治且更人權的國家。

陳建仁致詞時表示，「美國羅省中華會館」自成立以來，已有百餘年歷史，對於社會公益、僑教文化的貢獻不遺餘力，100多年來積極爭取僑民權利與福祉，推動當地華埠的發展與繁榮，贏得僑社以及美國主流社會的尊崇，是洛杉磯具有指標意義的僑團。

陳建仁提及，在中華民國台灣發展茁壯的過程中，「美國羅省中華會館」總能在關鍵時刻扮演重要的角色，協助國家邁向民主、進步與繁榮，不論是歷年的雙十國慶升旗典禮等愛國活動，或是提升華人地位，保護僑民權益等公益活動，會館的僑領都展現出真摯的愛國情操及服務僑胞的精神，實在是全球僑社團體的表率。

陳建仁也表示，最近，國際政經情勢發生劇烈的改變，不但亞太區域安全受到挑戰，中國也不斷地採取各種手段破壞兩岸和平的現狀。除了軍機軍艦在台灣周邊繞行，在國際外交上極力打壓台灣，並公布許多表面看似有利、但實質卻在傷害台灣的措施。

陳建仁告訴訪賓，面對中國的威脅與挑戰，台灣從來沒有退縮過，2年多來，在總統蔡英文領導的執政團隊及全國人民的共同努力下，台灣經濟不但已經走出停滯困境，而且還不斷地穩健向上發展；也解決台灣社會多年以來的沉痾，包括推動年金制度改革、司法改革、以及建立永續的長照制度等。更重要的是，我們一直致力維護台灣的自由民主與市場機制，透過修法及許多制度性的改革，持續深化與健全台灣的民主政治。就如同美國副總統彭斯（Mike Pence）最近公開演說中所提到的，台灣對民主的擁抱，確確實實已經為所有華人展示了一條更好的道路。

陳建仁相信，只要中國當局願意和台灣一樣真心擁抱民主，給予中國人民百分之百的言論自由、宗教自由、民主普選，包括兩岸關係在內的很多問題自然迎刃而解。因此，他籲請海外僑胞和全體國人，一定要發揮民主燈塔的力量，讓民主台灣持續照亮全世界。