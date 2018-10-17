要求公開海水採礦MOU遭反擊 網友諷盧秀燕為何常被打臉

2018-10-17 22:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕針對德商海水採礦投資案，國民黨立委盧秀燕要求台中市政府「3天內」公開MOU，不料，新聞局長卓冠廷以「不用3天，3/6早公布」打臉，還要她批市政前先上網做功課。此事PTT網友幾乎一面倒嘲諷盧為何常被打臉？MOU無法律效力是常識，根本不是議題還窮追猛打！

盧秀燕昨召開記者會，再度將德國霍夫曼到台中洽談海水採礦投資案搬上檯面，質疑市府不公開MOU是黑箱，要求市府3天內公布相關資訊，並說她若當選，將公開MOU「讓陽光照進市政府」。

卓冠廷立刻反擊說，不需等3天，市府早於今年3月6日海水採礦合作備忘錄簽署記者會就完整公開簽約內容，其中載明本案不具法律拘束，僅止於市府對有意來台中投資業者的行政協助，市府未支付任何資金，也無任何投資損失。

對此，盧競選總部發言人吳皇昇回應，卓冠廷說MOU條款和花博門票契約有公開，請問為何議員沒調閱到？為何市民沒看到？市民要看的是MOU全部條款，卓說有公開「難道是在夢中公開嗎？」

此事隨即在PTT引發熱烈討論，有人質疑，盧秀燕怎麼天天送頭給林佳龍打啊？林佳龍真爽，三不五時就有球可以殺。盧總是一開口就被打臉，選市長搞得好像在立委質詢一樣，從3月跳針到現在，都過了7個月。台中市府給議員的回覆，跟現在說法不同。

有網友則認為，盧秀燕可能是要轉移花博免費的事，要免費卻凹不下去，還沒解決國際花博協會「氣噗噗的事」就要轉移焦點，才會被打臉，真的可悲。

至於盧在記者會說的「陽光政見」，也被網友嘲諷「說個笑話，國民黨談陽光法案。」有網友認為，海水採礦備忘錄根本不是議題的議題，某黨卻窮追猛打。看來海水已慢慢退了，台中選情已明朗化，真的是沒有懸念了。

此外，也有很多網友指MOU沒有法律效力不是常識嗎？國民黨當初還去監察院要求調查，結果有查到什麼嗎？國外公司說要投資，台中行政協助，但投資標的跟中央都是在經濟部。這樣的MOU沒法律效力，就只是個合作備忘錄而已，但盧秀燕竟不知道？不過，有人回嗆「管他有沒有法律效力，給我們看全文。」