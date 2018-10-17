力挺劉櫂豪！蔡英文：選了5次台東縣長 用輪的也該輪到他

總統蔡英文（左二）由台東縣長候選人劉櫂豪（左一）陪同，到台東百年老廟順天宮上香。（記者黃明堂攝）

2018-10-17 19:55

〔記者黃明堂／台東報導〕總統蔡英文與總統府秘書長陳菊今天傍晚到台東市百年老廟「順天宮」上香，向近百名信徒推薦民進黨台東縣長候選人劉櫂豪及台東市長候選人洪宗楷。蔡說，劉櫂豪選了5次縣長，照輪也該輪到他。

蔡英文順天宮參拜之行是由洪宗楷安排，洪宗楷說，他的政見之一就是從老街寶桑路出發，重現台東舊城區風華。

蔡英文到達廟埕受到信徒熱烈歡迎，先後在殿外及主殿上香、獻花、獻果。順天宮主委楊卿勇說，順天宮有107年歷史，首次有總統親臨參拜，令信徒相當興奮。

陳菊致詞時說，劉櫂豪選舉台東縣長第5次了，輸了4次，但仍留在台東，拜託台東父老一定要集中選票，支持專業打拚的劉櫂豪；台東要發展要有好的領導者，就像台灣要有蔡英文，疼惜蔡總統，就要支持劉櫂豪。

蔡英文也說，劉櫂豪是台東縣長最佳人選，正直勤勞，台東走透透，這次第5次選縣長了，就算用輪的也該輪到他。蔡向父老承諾「我還會再來，重點是劉櫂豪一定要當選」。蔡也推薦洪宗楷很優秀，非常正直會做事，當台東市長一定不一樣。

蔡英文說，台東有很多問題待解決，例如公有地承租放領問題，就需要時間，及熟悉法律，善長與中央溝通的縣長來好好處理。

相關影音