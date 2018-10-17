蘇上豪再警告柯文哲：勿將批評你與影響器捐掛勾

2018-10-17 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪先前公開支持葛特曼，今（17）日蘇再度指控柯網軍攻版，並嗆柯文哲出面解釋清楚且別影響器捐議題，否則蘇要「化身怒目金剛，手持降魔杵，打斷這種無恥的鏈結，不達目的絕不停止」。

蘇上豪在臉書上引述1段《金剛經》內容，並感謝柯文哲與其支持者的無心插柳，「我從一個凡人變成大家的焦點」，蘇表明自己藉此機會要大力推廣器官捐贈卡，希望在今年跨年前能夠增加10萬人領卡，蘇透露自己透過批判柯文哲達成此目標，且只在意目的有無達成，不關心柯文哲是否能夠連任。

蘇上豪解釋，器官捐贈卡在民眾發生重大危難又救不回來時，能夠讓家屬毫無罣礙，同時提升方便勸募人員作業，若是之前無辦理此卡，面臨器官是否要遺愛人間時，家屬通常必須承擔莫大壓力，蘇相信「台灣人民是善良可愛的」，因此都會想要辦理器捐卡。

蘇上豪最後仍呼籲柯文哲能夠出來面對，且切勿再將批評抲文哲與「影響器捐」掛勾，否則蘇上豪將要成為佛教經典裡所提到的「怒目金剛」，手上還會拿著法器「降魔」出來斷開鎖鍊，蘇於貼文末處承諾台灣民眾自己會說到做到。

柯陣營方面則表示，由於選舉將近，某些有心人士刻意將嚴肅的醫療議題拿來做政治操作，其手段極不可取，使台灣急重症醫學及患者受到負面影響，此舉因此引發大批醫界人士反彈及譴責，僅餘少數人還在配合有心人士炒作，實令人遺憾。這些有心人士刻意無中生有的不實指控，已引起廣大台北市民的強烈反感，往後我們將不再予以回應，避免浪費媒體版面及公共資源。

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