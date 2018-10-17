倡議南鐵地下化改雙層高架 蘇煥智：否則有土壤液化風險

2018-10-17 18:23

〔記者邱灝唐／台南報導〕無黨籍台南市長參選人蘇煥智今天召開記者會，提出南鐵地下化改為「原軌雙層高架化」的構想，他指出，原方案不僅造成財政負擔，更可能發生地層下陷和土壤液化的風險。不過，台南市政府隨後回應，財政及工法都沒有問題。

蘇煥智說，以日前通車的高雄鐵路地下化工程來看，除了工程時間長達16年，平均每公里造價高達65億元，顯見南鐵地下化第一期工程中，平均每公里造價35.67億的數據明顯低估，而若以高雄鐵路地下化的金額來計算，南市府未來第一期與第二期的自負額將高達約334億元，這項高額支出可能會致使工程不斷延宕，進而影響國際競爭力。

蘇煥智也指出，台南台地的地下水包含從東方新化丘陵地帶的淺層地下水，以及由後甲里斷層溢出的深層地下水，屆時連續壁工程圍堵東向西流向的地下水，如此一來，鐵路西部在缺乏地下水的補助下，可能造成地層下陷及海水滲透入侵，鐵路以東則因地下水位上升，容易造成土壤液化的危機，致使房屋大量倒塌的機率大增。

為此，蘇煥智提出「原軌雙層高架化」方案，平面為四線道的一般道路、高架一層為鐵路、高架二層為快速道路，沿線採取立體化區段徵收都更的概念，不僅便宜且施工時程短，還能增加快速及平面道路，解決交通堵塞問題。

不過，市府隨後澄清，地下化總經費約293億，其中，市府負擔約36.7億，且從2010年開始逐年編列預算，尚無財政負債之虞；至於阻斷地下水流可能造成土壤液化，市府則指出，交通部鐵道局委託成大研究基金會評估，地下化施工對地下水文的影響極小，水位長期也會趨於平衡，目前台北市及高雄市均有鐵路地下化施工案例，也從未聽聞施工後對地下水文造成影響，尤其兩地皆有穿越高潛勢土壤液化區位，又曾經歷921大地震及0206地震等考驗；另外，鐵路高架化所需路權寬度為17.5公尺，較目前鐵路地下化所需路權寬度16.3公尺多出1.2公尺，屆時將增加工程用地及民房拆除面積，影響更多民眾權益。