侯友宜推自備環保杯 「侯大啦男孩女孩」奉茶

侯友宜市民總部新設「侯大啦！Hodala Drink Bar」奉茶、打卡點，鼓勵民眾自備環保杯，還有侯大啦男孩女孩在活動中機動奉茶。（記者何玉華攝）

2018-10-17 19:44

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜市民總部新設「侯大啦！Hodala Drink Bar」奉茶、打卡點，今（17）日亮相，侯友宜說，一個選舉總部每天消耗的瓶裝水、塑膠杯數量驚人，競選的過程，也希望帶動環保觀念，讓民眾參與，和地球厚友誼搏感情，鼓勵民眾帶環保杯，或使用現場的環保杯。

侯友宜市民總部即日起每天提供冷熱香草友誼茶，友誼茶專區還設計「侯大啦3D立體牆面拍照區」，民眾可以與侯友宜圖像乾杯拍照，拍照後上傳IG，hashtag「＃侯大啦」，隨即可以使用現場的「侯大啦水水----網美打卡機」列印照片。週末的活動會場，還有青春洋溢的「侯大啦男孩女孩」現場奉茶，代替侯友宜以茶會友。

侯友宜說，少用包裝水、瓶裝水跟紙杯，總部可以帶頭做，鼓勵民眾自備環保杯；在活動中，則會有青春洋溢的「侯大啦男孩女孩」，機動性的幫民眾倒茶水，人到哪裡，服務到哪裡，隨叫隨到，就像他以前在基層當警察，或是在副市長任內，處理臨時狀況，手機都是24小時待命。