楊文科喊當選月發3000元老人年金 蓋竹東國民運動中心

國民黨新竹縣長參選人楊文科（中）今天在竹北國民運動中心揭牌現場說，他如果當選縣長，也會在竹東爭設國民運動中心。（記者黃美珠攝）

2018-10-17 17:41

〔記者黃美珠／竹縣報導〕今天是重陽節，國民黨新竹縣長參選人楊文科除了出席竹北國民運動中心揭牌典禮，當場允諾如果當選縣長，也要在竹東爭設一座，在湖口鄉老人會所舉辦的九九重陽敬老表揚大會暨志工楷模表揚活動時，他也向在場者承諾，如果當選縣長，老人年金將以每月3000的額度發放。

楊文科陣營不否認老人年金額度是參酌縣府目前的財政現況，以及符合社會的公平正義原則下，決定維持排富、但不減半的方式發放。

楊文科說，每位長者都以他們的智慧跟努力，給予家庭和社會極大的奉獻，現在年紀大了，更需要大家的關懷。

因此，他承諾當選後將每月發放敬老津貼3000元，另要新設老人關懷據點、建置綜合社會福利館及持續布建居家式及社區式長期照顧服務。而針對身障人士，也要增置復康巴士、免費搭乘醫療專車、廣設無障礙設施等安全庇護。

而擁有科技背景的他，也要運用智慧城市的網絡、工具研發，來服務失能長輩，例如防止失智老人走失，便能以穿戴式裝置，連結關懷站或是家人手機，即時定位追蹤、掌握現況，甚至引進延緩老化智慧科技系統，關懷長者並保障長照空間安全無虞。

楊文科也對年輕族群示好，他在竹北國民運動中心揭牌典禮上說，這個運動中心的設置是新竹縣、特別是竹北發展的新里程碑，因為竹科帶來了整個地方的繁榮，讓新竹縣去年平均每戶的家庭消費支出高達101萬，僅次第一名的台北市108萬，名列全國第2。

作為年輕的新興城市，竹北可以看到很多年輕人喜歡的咖啡廳、體育館、羽毛球場、運動中心非常的多，這是很多年輕人、愛運動的人所需要的。他若有幸當選縣長，竹東他也要新建一座國民運動中心。

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