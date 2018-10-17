北高行裁定 中選會：若可一再送件會致時間無從結算

北高行法官裁定中選會要受理「以核養綠」連署書，「以核養綠」公投領銜人黃士修17日下午將數十箱連署書送交中選會，中選會副主委陳朝建隨後出面表示將依法處理。受訪過程中，陳朝建以手帕擦拭頭上的汗水。（記者羅沛德攝）

2018-10-17 16:54

〔記者林良昇／台北報導〕「以核養綠」公投連署書補送件爭議，台北高等行政法院裁定中選會要受理「以核養綠」公投領銜人黃士修補送的連署書，黃士修下午到中選會補送件，並要求併入9月6日的送件處理，中選會副主委陳朝建表示，會依據公投法第13條接受補送件，也會對北高行的裁定提出抗告。

黃士修下午送件，陳朝建受訪時表示，對於北高行裁定，中選會會依法提出抗告，也依法請領銜人補提，領銜人今天送件的部分也會依公投法第13條接受補送件，依法處理。

陳朝建指出，之所以必須依法提出抗告，是因為選務行政跟公投行政都是時限行政，作為時限行政有一定的期程，一定的時限規範，法院的裁定有些違反公投法制度的規範，中選會予以提出抗告。

陳朝建強調，例如在收件過程中，如果可以一再送件，那到底是幾次？會導致查對時間無從結算，完成查對程序後，戶政機關依法有30日的查對期間，這是第二階段連署查對期間，為公投法明定﹔中選會會就相關事由，儘速提出抗告。

陳朝建說，對於黃士修補送件，中選會會依法辦理，按照公投法規定，所有公民投票案件即使是補件，一樣也要經過戶政機關依法查對的程序，就查對結果進行處理，隨後也會加開相關會議來進行相關議案的處理。

對於黃士修的補送件是否在10月24日前可以完成查對？陳朝建表示，中選會不預設立場，會依公投法規定意旨來辦理，按照公投法規定，只要公投案成案公告後1個月起6個月內，遇有全國性選舉應同日舉行，不會預設法律規定外的立場。

而相關爭議，是否代表公投法有漏洞？陳朝建指出，在前幾次委員會議召開時曾做出3大附帶決議和意見，其中一項附帶意見就是現有公投法制可能有所不足，會藉由經驗汲取，聆聽外界聲音、援引借鏡其他國家法治、委託專家學者研究來完備公投法，作為日後修法參酌的基礎。