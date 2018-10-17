自稱粉絲頁遭停權？ 趙天麟：韓國瑜陣營自導自演

2018-10-17 17:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜的民間臉書粉絲團16日傳出被停權，韓國瑜當時還嗆「你想我韓國瑜真的是吃素的嗎？」結果遭臉書否認，韓國瑜競選團隊也透過國民黨主席吳敦義南部辦公室發出聲明稿，坦承是自己關閉志工粉絲團。對此，民進黨高雄市長參選人陳其邁競辦發言人趙天麟痛批，韓國瑜陣營根本造假成性、自導自演，應收回相關言論，向選民道歉。

韓國瑜民間臉書粉絲專頁日前傳出「遭停權」，當時韓國瑜還氣憤說「你想我韓國瑜真的是吃素的嗎？我可能是那種打不還手、罵不還口的人嗎？」他不願意把選戰搞得骯髒。

不過不到一日就被臉書澄清「並無對該粉絲專頁進行任何操作」，韓國瑜競選團隊也透過國民黨主席吳敦義南部辦公室發出聲明稿，承認是自己關閉臉書粉絲頁。

趙天麟說，該粉絲團過去共換過數次名字，最早叫做「韓國瑜粉絲團」，之後改為「韓多路志工團」，最近又改成「韓國瑜民間粉絲團」，故意混淆視聽。但根據日前相關報導，該粉絲團聲稱「一直都有獲得韓國瑜陣營的認證」，他們的聲明也以競選團隊的名義發出，代表韓國瑜團隊從頭到尾都知情，擺明是自導自演。

趙天麟說，韓國瑜陣營一直往對手身上操作，在粉絲團關閉初期，包括黃昭順還在網路上指控是「戒嚴再現」，沒想到在臉書澄清後，韓國瑜陣營便發新聞稿承認自己關閉粉絲頁面，無疑是重重打了黃昭順等人的臉。

趙天麟強調，韓國瑜從參選以來就造假不斷，根本是年度造假王，如今粉絲團事件更加證實韓國瑜不停作虛、做空，是民主選舉的最壞示範，對民主選舉造成嚴重負面影響，韓國瑜應公開收回相關言論，向選民道歉。