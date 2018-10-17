開除蕭淑麗、楊麗環、鄺麗貞、蘇盈貴 國民黨中常會拍板

2018-10-17 16:47

〔記者施曉光／台北報導〕這次直轄市、縣市長選舉有多個選區面臨黨員違紀參選的國民黨，今天下午的中常會正式決議通過開除分別參選嘉義市長、桃園市長、台東縣長、高雄市長的嘉義市議長蕭淑麗、前立委楊麗環、前台東縣長鄺麗貞以及前立委蘇盈貴。

國民黨發言人洪孟楷說，這4項考紀案經黨主席吳敦義一一向中常會報告說明後，全體出席中常委最後無異議通過。

國民黨中常會今天也通過將「大陸工作諮詢委員會」，更名為「兩岸事務諮詢委員會」，並核備由革命實踐研究院報告第十三屆青年團總團長，由台大國發所研究生李成蔭當選。