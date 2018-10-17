基隆現任里長邀里民出遊 基檢認定買票10萬交保

2018-10-17 16:18

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆地檢署為杜絕賄選歪風，繼11日查獲仁愛區某楊姓女里長餐參選人，涉嫌招待里民旅遊方式買票，昨天再查獲安樂區余姓里長參選人，以相同手法買票，依違反公職人員選舉罷免法第90條之1「對於有投票權之人交付賄賂罪」諭知10萬元交保；其陳姓丈夫則是5萬元交保。

基隆市警四分局偵查隊接獲檢舉，安樂區余姓女里長參選人8月25日以雞籠文史協進會名義，邀請22位民眾免費在基隆一日遊。

案經四分局偵查隊報請檢察官黃耀賢偵辦，昨天指揮基隆市警局刑警大隊偵四隊通知余、與余的陳姓先生及9名里民到案說明。

檢察官黃耀賢漏夜複訊至深夜，認定余以招待里民出遊方式買票，違反公職人員選舉罷免法第90條之1「對於有投票權之人交付賄賂罪」諭知10萬元交保；黃的丈夫則是諭知5萬元交保，余也成為首位被檢方認定以免費招待里民旅遊方式買票的現任里長。

余受訪喊冤指出，這次旅遊名稱「神鬼有約認識基隆」，是雞籠文史協進會向教育部申請的經費，每年都邀請全國15歲到30歲的民眾在基隆旅遊，而且已經辦了10多年。

余指出，此次參加的只有8名是里內的里民，其中有多人未成年，其餘17名大多來自台北、高雄等外縣市民眾，她真要賄選不會只賄選這8名里民。