全民運動會舞蹈爆黑箱爭議 苗縣議員「神預告」

2018-10-17 15:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全民運動會今年由苗栗縣舉辦，甫於月初落幕，其中舞蹈運動項目爆發黑箱作業爭議，登上各大媒體版面。苗栗縣議員禹耀東於今天議會總質詢，秀出他今年5月在議會的「預告」，斥責縣府教育處不把他的提醒當一回事，連他縣市陳情也都不理，讓苗栗縣給全國人看笑話。

2年一度的全民運動會，今年由苗栗縣主辦，於9月29日到10月4日展開；其中，舞蹈運動項目只公布名次不公布分數，南投縣、台北市隊申訴要求比照國際賽事公布細項成績卻不被受理，兩隊抨擊成績黑箱作業，比賽獲第2、3名則拒絕上受獎台，僅在台下領獎、表達不滿。

禹耀東於今天議會，以此事件進行質詢，他並請議會議事組，播出他於今年5月定期會的教育處工作報告時的發言錄影；禹耀東說，他在當時，就對教育處表示，歷屆全國賽事中，舞蹈運動就抗議不斷，他希望教育處在籌備時能審慎以對，但仍不把他的提醒當一回事。

禹耀東當時甚指出，「有些已經知道名次了！」而苗栗縣在此次全民運動會中，總共拿了九面金牌，其中舞蹈運動就佔了4面。

禹耀東說，他賽前多次苦口婆心提醒，結果到頭來，不僅被抗議，還是有史以來最大的抗爭，苗栗縣財政困難，縣府想盡辦法爭取贊助，辦理了全國性的全民運動會，但讓「一粒老鼠屎，換了一鍋粥！」

教育處長徐永鴻則表示，舞蹈運動項目，是根據總會總則與技術手冊辦理，裁判長由舞蹈運動總會聘請，所有裁判也是由總會與裁判長討論名單，各縣市都有，希望維持公平公正公開；但舞蹈運動屬表演競賽，裁判的主觀性較強，不過苗栗縣的水準還是在一定以上。

教育處副處長葉芯慧則說明，因舞蹈運動項目，為第2類組項目，採序位評分、不公佈成績，今年大會評議決定仍採此方式，且經體育署介入了解，再次召開評審會議，決定維持既有評判成績。

教育處體健科長李元友，今天也被通知到議會備詢，他表示，「如果要我負責任，要我下台，沒有問題，可以的，謝謝！」禹耀東甚頒發一座「苗栗之光」獎盃給他。